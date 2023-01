যোৰহটীয়া স্বাভিমান এৰি নিদিয়াৰ হুংকাৰ তিতাবৰবাসীৰ

যোৰহাট, ৬ জানুৱাৰী: যোৱাটো বছৰৰ শেষৰ দিনটোত দিল্লীত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল ৪ খনকৈ নৱগঠিত জিলাক আকস্মিকভাৱে বিলুপ্তি ঘটাই মহকুমালৈ অৱনমিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত (Districts Abolished in Assam) ৷ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ(Assam cabinet meeting) সিদ্ধান্ত অনুসৰি-বিশ্বনাথ জিলাক পুনৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সৈতে চামিল, হোজাই জিলাক নগাঁও জিলাৰ সৈতে চামিল, বজালী জিলাক বৰপেটা জিলাৰ সৈতে চামিল আৰু তামুলপুৰ জিলাক পুনৰ বাক্সা জিলাৰ সৈতে চামিল কৰা হ’ল(Assam four district remerged) ৷

সমান্তৰালভাৱে দিল্লী কেবিনেট বৈঠকৰ আন এক সিদ্ধান্ত মতে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো গাঁও বা অঞ্চলৰ প্ৰশাসনীয় এলেকাৰ সাল-সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কেবিনেটত(Abolished district in Assam) ৷ চাৰিওখন জিলাৰ লগতে কৰ্তন হোৱা গাঁৱৰ ৰাইজে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতেই গ্ৰহণ কৰিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৷ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে যোৰহাট জিলাৰ এটা বৃহৎ অংশ গোলাঘাট জিলাত অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হ'ব ।

ইয়াৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধীতাৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল যোৰহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে বিভিন্ন গাঁও । বৃহস্পতিবাৰেও যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে তিতাবৰৰ ৰাইজেও সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । এই লৈ বৃহস্পতিবাৰে তিতাবৰৰ বৰহোলাত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে(Villagers protest for changing district in Titabar) ।

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যোৰহাট জিলাৰ ৩৮ খনকৈ গাঁও আৰু অঞ্চল যোৰহাটৰ পৰাৰ কৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে(38 villages each in Jorhat are included in Golaghat) । তিতাবৰ সমষ্টিৰো ১০ খনকৈ গাঁও গোলাঘাট জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ তিতাবৰৰ বৰহোলাত সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । বেকাজান, শিলডুবি, গড়াজান আদি অঞ্চলৰ কেইবা শতাধিক ৰাইজে বৰহোলা খেলপথাৰত প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰি আৰক্ষী থানা সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

যোৰহাট জিলাৰ গাঁও গোলাঘাট জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰ্যক কোনো কাৰণতে মানি নলয় বুলি উল্লেখ কৰে গাঁওসমূহৰ ৰাইজে । যোৰহটীয়া হিচাপে থাকিবলৈ দিবলৈ দাবী প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ । শেহতীয়াকৈ কেবিনেটে যোৰহাট জিলাৰ বেকাজান পঞ্চায়তৰ ১০ খনকৈ ৰাজহ গাঁও গোলাঘাট জিলাত চামিল কৰাক লৈ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে গাঁও কৰ্তন হোৱা অঞ্চল সমূহত । কোনো কাৰণতে গোলাঘাট জিলাত চামিল হোৱাটো সহ্য কৰা ন'হব । অনাগত সময়ত ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ অঞ্চলবাসীৰ ।

