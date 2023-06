মৰিয়নিত আটক দুই গাড়ী চোৰ

যোৰহাট, 2 জুন: উজনিত সক্ৰিয় আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ী চোৰ চক্ৰ ৷ যোৰহাটত পুনৰ সংঘটিত হৈছে গাড়ী চুৰিৰ ঘটনা ৷ নাগালেণ্ডলৈ গাড়ী সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে গাড়ী সহ আটক দুই চোৰ (Two car thieves in police net at Mariani) ৷

মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ীচোৰৰ বিৰুদ্ধে লাভ কৰিছে এক বৃহৎ সফলতা ৷ আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ী চোৰৰ কবলৰ পৰা কমাৰবন্ধাৰ পৰা চুৰি হোৱা এখন বলেৰ' পিকআপ বাহন উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ উদ্ধাৰ কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ AS 01 HC 5535 (Two car thieves in police net) ৷

প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি নাগালেণ্ডত বিক্ৰী কৰিবলৈ নি থকা অৱস্থাত মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে মৰিয়নিৰ নিজৰাপাৰত খেদি খেদি আটক কৰে গাড়ীসহ দুটা চোৰক ৷ মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ চোৰ দুটা হ'ল লাহদৈগড় চটাই ঘৰফলীয়া গাঁৱৰ ৰিতুপন গগৈ আৰু তিতাবৰ চেঁচা সত্ৰ 1 নং মৰাণ গাঁৱৰ পৰেশ বৰা ৷ ইতিমধ্যে মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ী চোৰ দুটাক (Mariani police detained two car thieves) ৷

উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান সমগ্ৰ উজনি অসম সামৰি এটা বৃহৎ গাড়ী চোৰ চক্ৰৰ বৃহৎ নেটৱৰ্ক গঢ়ি উঠিছে আৰু এই চক্ৰটো সমগ্ৰ উজনি অসম তথা যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ আছে ৷ এই চক্ৰটো যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ আছে বুলি আৰক্ষীৰ বিশেষ সূত্ৰত প্ৰকাশ ৷ লগতে চক্ৰটোৰ সদস্য তিতাবৰ, যোৰহাট, মৰিয়নি আৰু দেৰগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ এখনৰ পাছত আন এখন গাড়ী চুৰি কৰি কাষৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে (Mariani police Arrest two car thieves) ৷

এই চক্ৰটোৰ হাতোঁৰাত পৰি এখনৰ পিছত আন এখন গাড়ী হেৰুৱাইছে গাড়ীৰ গৰাকীয়ে ৷ উজনি অসম জুৰি সিঁচৰিত হৈ থকা এই গাড়ী চোৰ চক্ৰটোক পুলিয়ে-পোখাই উভালি পেলালেহে গাড়ী চোৰ চক্ৰটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যাব বুলি ৰাইজে মত প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আনহাতে আৰক্ষীৰ নিস্ক্ৰিয় ভূমিকাত যোৰহাট জিলাখনত দিনক দিনে চোৰ, ডকাইতিৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা বুলিও অভিযোগ কৰিছে সচেতন ৰাইজে ৷

