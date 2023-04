যোৰহাট, ৬ এপ্ৰিল : মানৱৰূপী একাংশ দানৱৰ জিঘাংসাৰ বলি হৈ অকাল মৃত্যুক সাবটিলে এটি নিৰীহ নাহৰফুটুকীয়ে । উল্লেখ্য, মৰিয়নিৰ কাকজান চাহবাগিচাৰ পৰা আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল নাহৰফুটুকীটো (leopard rescued from Kakjan tea estate Morioni) ৷ মৰিয়নিৰ কাকজান চাহ বাগিচাত বুধবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত নাহৰফুটুকীটো । তাৰ পিছত কাজিৰঙাৰ পাণবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী চিকিৎসা শিবিৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল । কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই বৃহস্পতিবাৰে পুৱতিনিশা মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগা হয় দুৰ্ভগীয়া নাহৰফুটুকীটোৱে (tragic death of Leopard in Kaziranga) ৷

উল্লেখ্য, মৰিয়নিৰ কাকজান চাহবাগিচাৰ পৰা আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা নাহৰফুটুকীটো পোৱালিটোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লগে লগে মৰিয়নি বন বিভাগে কাজিৰঙাৰ পাণবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল (Wildlife Rescue and Rehabilitation Centre at Panbari Kaziranga) ৷ কিন্তু চিকিৎসকৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ পাছতো নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে । অকালতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগা হয় নাহৰফুটুকীৰ পোৱালিটোৱে ৷

কাজিৰঙাৰ পাণবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসক চামচুল আলীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰা মতে, নাহৰফুটুকীটোৰ দেহৰ বিভিন্ন অংশত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট ৰূপত পোৱা গৈছিল ৷ কোনো মানৱৰূপী দানৱৰ আক্ৰমণৰ সন্দেহ নাহৰফুটুকীটোৰ ওপৰত । আনকি নিষ্ঠুৰ দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণত নাহৰফুটুকী পোৱালিটোৰ মেৰুদণ্ড পৰ্যন্ত ভাগি গৈছিল ৷ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এয়ে যে একাংশ দানৱৰূপী মানৱৰ অত্যাচাৰৰ বাবে জনাঞ্চললৈ বন্যপ্ৰাণীবোৰ ওলাই আহি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা কাৰ্য বৃদ্ধি পাইছে বুলি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকসকলে মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।

বিগত সময়ছোৱত মৰিয়নিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ মানৱৰূপী দানৱে বন্যপ্ৰাণীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে । তাৰ ফলত বিগত সময়ছোৱাতো মৰিয়নি চাহবাগিচা অঞ্চলত এটা নাহৰফুটুকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগা হৈছিল । এনেবোৰ দৃষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসন তথা বন বিভাগে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে অবোধ বন্যজন্তুক আক্ৰমণ বা হত্যা কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব বুলি সচেতন মহলৰ দাবী । সেয়েহে সময় থাকোঁতেই এনেবোৰ দৃষ্কৃতিকাৰী বিৰুদ্ধে বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পোষকতা কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা সচেতন ৰাইজে । উল্লেখ্য যে আঘাতপ্ৰাপ্ত নাহৰফুটুকীটোৰ মৃত্যুৰ খবৰে হতচকিত কৰি তুলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক ।

