অস্কাৰৰ 'ইন মেমৰিয়াম' শাখাত অন্তৰ্ভুক্ত ন’হল কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰ আৰু কিংবদন্তী অভিনেতা দিলীপ কুমাৰ (Oscar 2022 ceremony) ৷ প্ৰতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান এটাৰ এনে কাৰ্যত আচৰিত হৈ পৰিছে ভাৰতীয় সকল ৷

এক লজ্জাজনক অধ্যায়ৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল পশ্চিমবংগ বিধানসভা (West Bengal Assembly incident) ৷ বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়তে হতা-হতিত লিপ্ত হ’ল ৰাজ্যখনৰ সাত গৰাকীকৈ বিধায়ক (West Bengal MLAs got involved in scuffles) ৷

অসমৰে এখন শতিকা গৰকা সত্ৰ হৈছে যোৰহাটৰ কুঁহিয়াৰবৰীয়া জালপৰিয়া সত্ৰ(Jalparia Satra at Jorhat) ৷ বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰা এই সত্ৰখন(Encroachment in Jalparia Satra) লৈ সম্প্ৰতি নামি আহিছে অস্তিত্বৰ সংকট ৷ সত্ৰখন ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক সত্ৰাধিকাৰৰ আহ্বান ৷

উইল স্মিথৰ পত্নী জাডা পিঙ্কেট স্মিথক লৈ কৰা ব্যংগাত্মক মন্তব্যৰ বাবেই চৰ খালে ক্ৰিছ ৰকে (Oscar 2022 slapping incident) ৷ জি.আই.জেন চলচ্চিত্ৰখনত জাডা পিঙ্কেট স্মিথক তপাৰ ৰূপত দেখুওৱা কথাটোক লৈ উপহাস কৰছিল ক্ৰিছ ৰকে ৷ জানোচোন আহক কোনে শোধালে কৌতুক অভিনেতাজনক চৰ ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অন্যান্য সকলৰ উপস্থিতিত সোমবাৰে তিনিবাৰৰ বিধায়ক প্ৰমোদ সাৱন্তে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে(Pramod Sawant was sworn in as the Goa chief minister) । ২০১৯ চনৰ মাৰ্চ মাহত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ পাৰিকাৰৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ।

অৰুণাচলৰ সচিবালয়ৰ দেৱালত NO MORE DAMS লিখি দেওবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হয় শিল্পী নীলিম মহন্ত(Artist Nilim Mahanta arrested by Arunachal Police) । ইয়াৰ পাছতেই নীলিম মহন্তৰ মুক্তিৰ দাবীত উত্তপ্ত হৈ পৰে লখিমপুৰ ৷ ১২ ঘন্টাৰ ভিতৰত শিল্পীগৰাকীক বিনাচৰ্তে মুকলি কৰি লখিমপুৰলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ দাবী জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৷

কলকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বীৰভূমৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল চিবিআইক(Calcutta HC orders CBI Probe in Birbhum case) । আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, ৭ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত চিবিআয়ে দাখিল কৰিব লাগিব এই কাণ্ডৰ প্ৰতিবেদন ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত চিবিআয়ে দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা আনাৰুল হুছেইন (CBI interrogated TMC leader) ৰ লগতে অন্যান্য কেইবাগৰাকীকো অভিযুক্তক ৷

পৰীক্ষাৰ্থীক নকল যোগান ধৰাৰ সময়তে হাতে-লোটে আটক এগৰাকী শিক্ষক (Teacher arrested for cheating at HSLC exam center) ৷ আটকাধীন শিক্ষকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল ৷ অভিযুক্ত শিক্ষকজনৰ লগতে আটক হৈছে আন দুজন ব্যক্তিও ৷

পুনৰ অসম আৰক্ষী এনকাউন্টাৰ ৷ এইবাৰ ৰঙিয়াত চলিল অসম আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ (Police encounter at Rangia) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী(Drug peddler injured in police encounter) ৷

ৰঙিয়াত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ ৰঙিয়া ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে আগৰতলা-দেওগড় এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা (Cannabis seized in Rangia)৷ অভিযানৰ সময়ত আটক তিনিসৰবৰাহকাৰী ৷