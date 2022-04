তিতাবৰত হনি ট্ৰেপিঙৰ জৰিয়তে ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ(AJP leader arrested for allegations of honey trapping) অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা ৷ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তিতাবৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতিক 5 লাখ টকা দাবীৰ অভিযোগ ৷

মহানগৰীৰৰ সমীপৱৰ্তী বৰ্ণিহাটৰ প্লাষ্টিকৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত উদ্যোগটো(Devastating fire in Barnihat) । জুইত জাহ গ'ল কেইবা কোটি টকাৰ সামগ্ৰী ।

আৰ্থিক দিশত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক স্বাৱলম্বন কৰাৰ উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ এখন মহাবিদ্যালয়খনত ৷ শেহতীয়াকৈ এক লাখ নেপীয়াৰ ঘাঁহৰ থোৰ আৰু এক কুইণ্টল কেঁচু সাৰ বিক্ৰী কৰি চৰ্চালৈ আহিছে বোকাখাতৰ জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয় ৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিছে অসমকন্যা(Assamese girl shines internationally) । মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ফ্ল'ৰিডাই এশ শতাংশ স্ক'লাৰশ্বিপৰ সৈতে স্পৰ্টছ মেনেজমেন্ট বিষয়ক পি এইচ ডি পাঠক্ৰমৰ বাবে বাচনি কৰা হৈছে সুদক্ষ টেনিচ খেলুৱৈ অসমকন্যা প্ৰিয়ানা কলিতাক ।

কলিয়াবৰৰ প্ৰাক্তন মহকুমাধিপতি তথা বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিতোপন নেওগক কৰ্মশ্ৰী বঁটা(Karmashree Awards to ACS Officer Bitopan Neog) প্ৰদান ৷ এই বঁটা প্ৰদান কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(Dr Himanta Biswa Sarma) ই ৷ প্ৰাকৃতিক, ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক সমলৰে ভৰপুৰ কলিয়াবৰক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছিল কলিয়াবৰৰ প্ৰাক্তন মহকুমাধিপতি নেওগে ৷

ধুমুহাৰ তাণ্ডৱত বিপৰ্যস্ত নলবাৰীৰ জনজীৱন ৷ বিগত ডেৰ মাহৰ ব্যৱধানত তিনিবাৰকৈ অহা ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন(Strom causes extensive damage in Nalbari) কৰিছে জিলাখনৰ সাধাৰণ লোকৰ ৷ মাজনিশা অহা এজাক ধুমুহাই মহতিয়াই নিলে বহুলোকৰ বাসগৃহ ৷ জিলাখনৰ ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত ৷

শুকুৰবাৰৰ নিশা গৰজি উঠিল নগাঁও আৰক্ষীৰ বন্দুক(Police encounter in Nagaon) ৷ জুৰীয়াত সংঘটিত আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত আহত(Drugs mafia injured in police encounter) এটা ড্ৰাগছ মাফিয়া ৷ সম্প্ৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আহত ড্ৰাগছ মাফিয়াটো ৷ আনহাতে, মাফিয়াটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান ৷

অতি শীঘ্ৰে দিল্লীৰ সৈতে ৰে’ল মানচিত্ৰত সংযোগ হ’ব উত্তৰ-পূৱ ৷ 2024 চনৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূৱক ৰাজধানী চহৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আৰম্ভ(NE region will be connected with Delhi through railways by 2024) কৰিছে ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে ৷ ইতিমধ্যে 60 শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ বাকী কামসমূহো অচিৰে সম্পূৰ্ণ হ’ব বুলি সদৰি কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল, কয়লা আৰু খনি(ৰাজ্যিক) মন্ত্ৰী ৰাওচাহেব দানভে ৷

মানিকপুৰত মাকৈ আৰু ঘেঁহু খেতিয়কৰ হাহাকাৰ । ধুমুহা বৰষুণে তচনচ কৰিলে খেতিয়কৰ সপোন(Storm causes extensive damage in Bongaigaon) । লাখ লাখ টকাৰ লোকচান । চৰকাৰলৈ সহায়ৰ আহ্বান ভুক্তভোগী খেতিয়কৰ ৷

লকআপত জিগনেশ (Jignesh Mevani in lockup) ৷ থানাৰ সন্মুখতে কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মী-সমৰ্থকৰ প্ৰতিবাদ ৷ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক তোষামোদ কৰিবলৈ আৰু আৰএছএছৰ ওচৰত নিজৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিবলৈ জিগনেশক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি দাবী অখিল গগৈৰ ৷