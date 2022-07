যোৰহাট,২৬ জুলাই : ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা চাহ বাগিছাৰ ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে (Protest on Dibrugarh Tea Garden accident)। কলঘৰত কাম কৰি থাকোতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা মইনা নায়কক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদো অব্যাহত আছে । বাগিছা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে বহু দল-সংগঠন । কিন্তু তাৰ মাজতে আন এক অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান যোৰহাটৰ চেলেং চাহ বাগিছা (Accident in Seleng Tea Garden in Jorhat)। মইনা নায়কৰ দৰেই কলঘৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এজন শ্ৰমিক । চেলেং চাহ বাগিছাৰ ৪ নম্বৰ লাইনৰ মদন পাতৰ নামৰ এজন কিশোৰে বাগিছাৰ গেছ পাইপ লাইনত কাম কৰি থাকোতেই সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Teenage tea garden worker injured in an accident)। বাগিছাৰ ফেক্টৰীৰ ভিতৰত গেছ পাইপৰ বিস্ফোৰণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কিশোৰ শ্ৰমিকজন (Accident in Seleng tea garden)।

মইনা নায়কৰ দৰেই আন এজন কিশোৰ শ্ৰমিক আহত দুৰ্ঘটনাত

দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বৰ্তমান মৃত্যুৰে যুঁজিছে অসহায় শ্ৰমিকজন । কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে চেলেং চাহ বাগিছা কৰ্তৃপক্ষই । ১৭ বছৰীয়া মদন পাতৰে ৩ মাহ পূৰ্বে চেলেং বাগিছাৰ ফেক্টৰীত কয়লাৰ গেছ পাইপৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে যোগদান কৰিছিল । কিন্তু ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতো মদন পাতৰৰ পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে চেলেং চাহ বাগিছা কতৃপক্ষই ।

গেছ পাইপ লাইনৰ কাম কৰোতে পৰ্যাপ্ত নিৰাপদ পোচাকো যোগান ধৰা নাছিল চেলেং বাগিছা কতৃপক্ষই । এই মুহূৰ্তত মদন পাতৰৰ পৰিয়ালৰ লোকেও চিকিৎসা সঠিকভাৱে নকৰাৰ বাৰাম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যদিও কোনেও একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।

উল্লেখ্য যে এয়াৰ এম্বুলেঞ্চটো দূৰৰে কথা এগৰাকী ভাল চিকিৎসক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে মদন পাতৰৰ পৰিয়ালে । লাডাখত প্ৰমোদ ভ্ৰমণত ব্যস্ত মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰো এই মুহূৰ্তত সময় নাই মদৰ পাতৰৰ এটা খবৰ ল'বলৈ । ইফালে নীতি-নিয়ম ভংগ কৰি এগৰাকী কিশোৰক কামত লগোৱা চাহ বাগিছা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কোনোৱে মাত মাতিব নে সেয়া সময়হে ক'ব ।

লগতে পঢ়ক :AASAA Protest in Moran : মইনা নায়কক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানৰ দাবীত আছাৰ প্ৰতিবাদ