পুনজয় অৰ্গেনিক হেণ্ড মেড টি বুটিকৰ "চাহ ঘৰ"

যোৰহাট, ২ জানুৱাৰী : সমগ্ৰ বিশ্বতে অসমৰ চাহে দখল কৰি আহিছে এক বিশেষ স্থান ৷ বিশ্ব অৰ্থনীতিত অসমৰ চাহৰ আছে বিশেষ মৰ্যাদা (Assam tea in World) ৷ আমেৰিকা, জাপান আৰু ইউৰোপৰ দেশসমূহত জৈৱিক চাহপাতৰ চাহিদা যথেষ্ট বেছি (Demand for Assam organic tea in World) ৷ চাহ খেতিৰ যোগেদি আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লগতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে অসমৰ চাহ খেতিয়কসকলে ।

অসমৰ জৈৱিক চাহৰ সমাদৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰাত উৎসাহিত হৈছে চাহ খেতিয়কসকল । আন দহগৰাকী খেতিয়কৰ দৰে যোৰহাটৰ এগৰাকী জৈৱিক চাহ খেতিয়ক তথা উদ্যমী যুৱক অচ্যুত প্ৰসাদ গগৈয়ে(কাজু) গ্ৰামাঞ্চলত চাহ পৰ্যটন গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে । স্থানীয় লোকৰ মাজত অচিনাকি চাহ কেইবিধমান চিনাকী কৰি দিবলৈ গ্ৰহণ কৰিছে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ ।

উল্লেখ্য যে, যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নিৰ চেলেংহাট নামচেচুৰ নিবাসী অচ্যুত প্ৰসাদ গগৈয়ে ২০১৩ চনৰ পৰাই জৈৱিক পদ্ধতিৰে চাহ উৎপাদন কৰি আহিছে (Chelenghat Namshesu in Jorhat)। শেহতীয়া ভাৱে তেওঁ চেলেংহাটৰ নামচেচুৰ চাহ উৎপাদন স্থলীতে পুনজয় অৰ্গেনিক হেণ্ড মেড টি বুটিকৰ "চাহ ঘৰ" নামেৰে এখন বিপনী আৰম্ভণ কৰিছে (Tea House Stall in Chelenghat)। গ্ৰাহকৰ লগতে পৰ্যটকে এই বিপনীখনত তেওঁৰ উৎপাদিত ছয়বিধ চাহৰ সোৱাদ লোৱাৰ উপৰি চাহ ক্ৰয়ৰ সুবিধা আছে ।

এইখন বিপনীত ন্য়ূনতম মূল্যত গ্ৰাহকে সোৱাদ ল'ব পাৰিব ব্লেক টি, গ্ৰীণ টি, অৰ্থডক্স টি, অলং টি, মছলা টি, হোৱাইট টিৰ । চাহ ঘৰৰ সমান্তৰালকৈ বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক গৰাকীয়ে এখন পুনজয় অৰ্গেনিক টি পাৰ্কও গঢ় দিছে (Punjoy Organic Tea Park)। ইয়াৰ যোগেদি অচ্যুত প্ৰসাদ গগৈয়ে মৰিয়নীৰ চেলেংহাট নামচেচুক চাহ পৰ্যটনস্থলী ৰূপে গঢ়ি তোলাৰ এক প্ৰয়াস কৰিছে । ইতিমধ্যে "চাহ ঘৰ" ত চাহৰ সোৱাদ লৈ প্ৰশংসা কৰিছে চিকিমৰ পৰা অহা এহাল পৰ্যটক দম্পতীয়ে ।

উল্লেখ্য় যে, অসম বিশ্বৰ বৃহত্তম চাহ-উৎপাদন ক্ষেত্র হোৱাৰ লগতে যোৰহাট জিলাত অৱস্থিত টোকলাইত পৰীক্ষামূলক কেন্দ্ৰটো বিশ্বৰ সকলতকৈ প্রাচীন আৰু সর্ববৃহৎ গৱেষণা কেন্দ্র ৰূপে বিবেচিত । অসম চৰকাৰেও চাহ উদ্য়োগটোক কেনেদৰে আগুৱাই নিব পাৰি তাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । বিশ্বৰ ভিতৰত অসমে যাতে চাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে শেহতীয়াভাৱে চৰকাৰে চাহ পৰ্যটনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ।

