যোৰহাট,১৬ নৱেম্বৰ: এক শোকাৱহ পথ দূৰ্ঘটনাই অকালতে প্ৰাণ ল'লে এগৰাকীৰ ১৬ বছৰীয়া ছাত্রৰ(Road accident in Jorhat) । যোৰহাটৰ ৰৰৈয়া নেফা গেটৰ সন্মুখত মঙলবাৰে সংঘটিত এক পথ দূৰ্ঘটনাত অকালতে মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় যোৰহাটৰ ৰৰৈয়াস্থিত আছাম ৰাইফলছৰ শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়নৰত যোৰহাট লাহিং তৰাজানৰ পবিত্ৰ বাঢ়ৈ আৰু নমীজ্যোতি বাঢ়ৈৰ পুত্ৰ অমৰজ্যোতি বাঢ়ৈয়ে(Student dies in road accident in Jorhat) ।

যোৰহাটত পথ দুৰ্ঘটনাত ছাত্রৰ মৃত্যু

পুত্ৰক ৰৰৈয়াস্থিত আছাম ৰাইফলছৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাবৰ বাবেই ৰৰৈয়াত পিতৃয়ে এটা ভাড়াঘৰ লৈ পুত্র অমৰজ্যোতিৰ সৈতে বাস কৰিছিল । সন্ধিয়া সময়ত চাইকেল লৈ বন্ধুৰ পৰা বহী আনিবলৈ যাওঁতেই সংঘটিত হয় উক্ত শোকাৱহ ঘটনাটো । AS09C1411 নামৰ তীব্ৰ বেগী বাহনখনৰ খুন্দাত গুৰুতৰ ভাৱে আহত অমৰজ্যোতি নামৰ ছাত্রজনক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও কেইমহূৰ্তমানৰ পিছতেই অকালতে মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় ছাত্র গৰাকীয়ে ।

ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন জব্দ কৰিছে ৰৰৈয়া আৰক্ষীয়ে । নিজ পুত্ৰক আকালতে হেৰুৱাই শোকত বিহ্বল হৈ পৰিছে পিতৃ-মাতৃৰ লগতে পৰিয়াল, শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰী আৰু বন্ধুবৰ্গ । আনহাতে পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰাৰ মতে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপযুক্ত চিকিৎসা পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল অমৰজ্যোতি ।

উল্লেখ্য যোৰহাটৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ ৰৰৈয়া অঞ্চলটোত কেইবাখনো আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে যদিও একাংশই তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলাই সন্ত্ৰাস চলোৱা বাবে প্ৰায়ে দূৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে উক্ত অঞ্চলটোত । কিন্তু এইক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে গাড়ীসমুহৰ দৌৰাত্ম্য ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উথাপিত হৈছে ।

