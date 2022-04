তিতাবৰ, 16 এপ্ৰিল : এইবাৰ ডকাইতৰ লক্ষ্য ব্যক্তিগত বাহন ৷ ৰঙালী বিহুৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজতে গোলাঘাটৰ ঊষা গৰঙাত নিশা সংঘটিত হয় এক ডকাইতি কাণ্ড (Robbers attacked in Golaghat) । গোলাঘাট মেৰাপানী পথৰ ঊষা গৰঙা পাঁচআলিত ডকাইতৰ আক্ৰমণত ক্ষতিসাধন হয় পাঁচখনকৈ বাহনৰ । ব্যক্তিগত কেইবাখনো বাহনত ডকাইতি কৰাৰ লক্ষ্যৰে ডকাইতৰ এটা দলে চাহ বাগিচাৰ মাজৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ শিলৰ টুকুৰা দলিয়াই বিস্তৰ ক্ষতি কৰে বাহনকেইখনৰ ।

জানিব পৰা মতে, শুকুকৰবাৰে নিশা প্ৰায় 10 বজাত গোলাঘাটৰ ঊষা গৰঙা পথেৰে গৈ থকা ব্যক্তিগত বাহনত আক্ৰমণ চলাই কোনো দুৰ্বৃত্তৰ দলে (Robbery incident in Golaghat) ৷ অৱশ্যে বাহনকেইখনৰ চালকে তৎপৰতাৰে সেইস্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যাৰবাবে এক ভয়াবহ বিপদৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে বাহনকেইখনে ৷

ভুক্তভোগী

অৱশ্যে এই ঘটনাৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে ডকাইতৰ শিলাবৰ্ষণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বাহনকেইখন হৈছে ক্ৰমে AS 01 ES 5438, AS 01 BH 5852 আৰু AS 03 T 4155 ৷ কেৱল এইকেইখন বাহনে নহয় আৰু বহু বাহন ডকাইতৰ শিলাবৰ্ষণত বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত বাহনকেইখনৰ চালকৰ খবৰৰ ভিত্তিত স্থানীয় ঘিলাধাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত ৷ কিন্তু আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ডকাইতৰ দলটোৱে । উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে নিশাই ক্ষতিগ্ৰস্ত বাহনকেইখনৰ গৰাকীসকলে এই সন্দৰ্ভত ঘিলাধাৰী আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰে ।

তথ্য অনুসৰি, কেৱল শুকুৰবাৰেই গোলাঘাটৰ ঊষা গৰঙাত নিশা সংঘটিত হোৱা নাই এই কাণ্ড ৷ বিগত প্ৰায় দুটা মাহ ধৰি ঊষা গৰঙা পাঁচ আলিৰ চাহ বাগিচাৰ মাজৰ এই স্থানত ডকাইতৰ এনে কাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহু ব্যক্তিগত বাহন । সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি পথচাৰিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ গোলাঘাট আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছে পথচাৰি আৰু দুৰ্ঘটনাকত ক্ষতিগ্ৰত বাহনকেইখনৰ গৰাকীসকলে ।

লগতে পঢ়ক : ড্ৰাগছ বুলি দাইল আৰু বিস্কুট গুৰি বিক্ৰী কৰিবলৈ যোৱা মধুৰ বিলৈ !