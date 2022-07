যোৰহাট, ২০ জুলাই : বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰে'ল ষ্টেচনত ৰে'লকৰ্মীৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ কথা শুনা যায় । এইবাৰ তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে ফৰকাটিং ৰে'ল ষ্টেচনত (Misbehaviour by rail employee at Furkating railway station)। নিশা ৰে'লৱে টিকট কাউণ্টাৰত ৰে'ল কৰ্মীয়ে কৰে উদ্ভণ্ডালি । সুৰাৰ ৰাগীত মতলীয়া হৈ নিজৰ মাজতে কাজিয়াত লিপ্ত হয় ৰে'লকৰ্মী (Railway workers fight between themselves getting alcohol)।

দেশে পালন কৰি আছে বৰ্ষজোৰা ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা (75 years of independence) দিৱসৰ 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ কাৰ্যসূচী । আনহাতে, ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সূচনা কৰা 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ'ৰ (Azadi ka Amrit Mahotsav) কাৰ্যসূচী প্ৰতিটো ৰে'লৱে ষ্টেচনতে চলি আছে ।

সুৰাসক্ত ৰে'লকৰ্মীৰ দুৰ্বাদল কাজিয়া

ৰে'লযাত্ৰীসকলক পৰ্যাপ্ত আৰু খৰতকীয়া সুবিধা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰে'ল বিভাগে । কিন্তু তেনে সময়তে এক বিপৰীত দৃশ্য দেখা গ'ল ফৰকাটিং ৰে'ল ষ্টেচনৰ টিকট কাউণ্টাৰত । প্ৰকৃততে নিশাৰ ভাগত ৰে'ল ষ্টেচনতবোৰত কি চলে সেয়া প্ৰতিফলিত কৰিছে এই দৃশ্যই ।

এয়া তিনিচুকীয়া ৰে'ল সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ফৰকাটিং ৰে'ল ষ্টেচনৰ নিশাৰ ছবি । নিশা ফৰকাটিং ৰে'ল ষ্টেচনৰ টিকট কাউণ্টাৰত যাত্ৰীক টিকট দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পংকজ মিত্ৰ আৰু প্ৰদীপ দাস নামৰ দুজন সুৰাপায়ী ৰে'ল কৰ্মচাৰীয়ে যাত্ৰীৰ সন্মুখতে কাজিয়া তথা মাৰপিটত লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় । আনহাতে, জানিব পৰা মতে, দুয়োজন কৰ্মচাৰীৰে কৰ্মক্ষেত্ৰ ফৰকাটিং নহয় । তাৰে এজনৰ মৰিয়নি আৰু এজনৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ যোৰহাটতহে । উল্লেখ্য যে এই সন্দৰ্ভত এই দুই ৰে'ল কৰ্মচাৰীৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়া CMI ঈশান কুমাৰক প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।

