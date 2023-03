যোৰহাট পৌৰসভাৰ কৰ বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ ৰাইজ

যোৰহাট, ১২ মাৰ্চ: ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অস্বাভাৱিক মূল্য়বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰাৰ সময়তে যোৰহাট পৌৰসভাত অধিক হাৰত পৌৰ কৰ বৃদ্ধি হোৱাকলৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (Increase in Holding taxes in Jorhat municipality) ৷ যোৰহাট পৌৰসভাৰ অত্যাধিক "হ'ল্ডিং টেক্স" বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে কৰদাতা ৰাইজ । এই বিষয়টোৰ ওপৰত দেওবাৰে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হয় এক ৰাজহুৱা সভা (Public protest against Tax increased in Jorhat municipality)। যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগনত উক্ত বিষয় সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হয় এই ৰাজহুৱা সভা (Public meeting in Jorhat) ।

ৰাজহুৱা সভাখনত কৰদাতাসকলে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে অনতিপলমে উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনায় । এই সন্দৰ্ভত সভাখনত কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় । যোৰহাট পৌৰসভাৰ "হ'ল্ডিং টেক্স" চাৰিগুণৰ পৰা দহগুণলৈ বৃদ্ধিয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকসকলক বাৰুকৈ ক্ষতি কৰিব বুলি সভাত বক্তাসকলে মতপোষণ কৰে । যদি যোৰহাট পৌৰসভা তথা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱ বাতিল নকৰে তেতিয়াহ'লে কৰদাতা ৰাইজে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি আজি অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে কৰদাতা ৰাইজে জাৱৰ সংগ্ৰহ আৰু পানীযোগানৰ বাবে পৌৰসভাক পৃথকে পৃথকে কৰ দিব লাগে । সেয়েহে অতিৰিক্ত "হ'ল্ডিং টেক্স"ৰ বোজা ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিয়াটো ন্যায়সংগত নহয় বুলি কয় কৰদাতাসকলে । কাৰণ এক বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক কৰ সংগ্ৰহৰ জৰীপ প্ৰদান কৰাৰ ফলত যি মন যায় তাকেই জৰীপ চলাই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ক্ষুব্ধ ৰাইজে । পুৰণা ঘৰ আৰু নতুন ঘৰ এটাই কিমান কৰ দিব লাগিব সেয়া পৃথকে পৃথকে জৰীপ কৰা হোৱা নাই বুলিও ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে । স্থানীয় অভিজ্ঞতাপুষ্ট অভিযন্তাক এই জৰীপৰ কামত নিয়োগ নকৰাতো আশ্বৰ্যজনক বিষয় বুলি কয় ৰাইজে ।

এই সভাত ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে যি হাৰত জনসাধাৰণ ওপৰত পৌৰকৰ যোৰহাট পৌৰসভাই নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তেনেদৰে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ ঘৰৰ কৰ বৃদ্ধি নকৰি আগৰ দৰে ৰাখিছে । এইসকল নেতাৰ পৌৰ কৰ বৃদ্ধি নোহোৱাত পূৰ্বতে যি হাৰত পৌৰসভাক কৰ আদায় দিছিল সেই হাৰতে দি আছে । যদি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কৰৰ পৰিমাণ নগৰবাসীৰ ওপৰত কৰ জাপি দিব পাৰিব বুলি ভাবিছে সেয়া কোনোকালেই গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে বুলি কৰদাতা ৰাইজে সকীয়াই দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগক ।

লগতে পঢ়ক:G 20 delegates meet : ১৩ ৰ পৰা ১৫ মাৰ্চলৈ গুৱাহাটীত হ’ব জি ২০ৰ এছ এ আই ২০ প্ৰতিনিধি বৈঠক