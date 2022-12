হেঁপাহৰ গামোচাখনে বিশেষ স্বীকৃতি লাভৰ পাছতে উৎফুল্লিত ৰাজ্যবাসী

নিউজ ডেস্ক, 14 ডিচেম্বৰ: থাপনাৰ শৰাইখনৰ পৰা বিহুৱান, সন্মান-সেৱা জনোৱালৈকে উপৰিহাৰ্য অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাখন ৷ অনাঅসমীয়াই ডিঙিত গামোচাখন লৈ থকা দেখিলেই বুকু উফন্দি উঠে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ ৷ অৱশেষত অসমৰ স্বাভিমান গামোচাখনে লাভ কৰিলে বিশেষ স্বীকৃতি ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জিঅ’গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেচন ৰেজিষ্ট্ৰীয়ে গামোচাক প্ৰদান কৰিলে GI tag(Gamocha gets GI tag)৷ গামোচাৰ ভৌগোলিক স্বকীয়তাই লাভ কৰিলে স্বীকৃতি ৷

২০১৭ চনতে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ গামোচাৰ ভৌগোলিক মান্যতা প্ৰদানৰ বাবে কৰা হৈছিল আবেদন৷ অৱশেষত উক্ত আবেদনৰ ভিত্তিত আপোনাৰ-মোৰ গামোচাখনে Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act , 1999ৰ অধীনত লাভ কৰিলে স্বীকৃতি৷ গামোচাই লাভ কৰিছে GI Tag. মঙলবাৰে নিশা দেখা গ’ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে পীযুষ গোৱেলৰ টুইট৷ লগেলগে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল প্ৰতিজন অসমীয়া (Tweet about Gamocha GI tag)৷

গামোচাই ভৌগোলিক মান্যতাৰ লাভ কৰাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে উৎসাহিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ শিপিনীসকল সমাজ৷ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মৰাণৰ বিখ্যাত হস্ততাঁত শিপিনী হেমপ্ৰভা চুতীয়াও (Weaver Hemaprabha Chutia)৷ তাঁতশালত এখেতৰ হাতৰ পৰশ পৰিলেই প্ৰাণপাই উঠে সপোন ৷ বহুতৰে বাবে আদৰ্শ শিপিনী হেমপ্ৰভা চুতীয়া৷ গামোচাই GI TAG লাভ কৰাত আনন্দিত যদিও বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা গামোচাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে শিপিনী হেমপ্ৰভা চুতীয়া ৷ অসম চৰকাৰলৈ শিপিনী চুতীয়াৰ আহ্বান- গামোচাৰ চাহিদা অসমৰ গামোচাই পূৰণ কৰক ৷

গামোচা কেৱল অসমৰে ৷ এই স্বীকৃতিৰ বাতৰিত উৎসাহিত তাঁতৰ পাতত সপোন ৰঁচা অসমীয়া শিপিনীসকল৷ যোৰহাটৰ জিলাৰ টীয়কৰ শিপিনীসকলকো (Weaver of Jorhat)৷ গামোচাৰ GI TAGৰ বাৰ্তাই স্পৰ্শ কৰিছে যোৰহাটৰ শিপিনীসকলকো ৷ হেঁপাহৰ গামোচাখনে ৰাষ্ট্ৰীয় ভৌগোলিক স্বীকৃতি লাভ পাছত এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে- বন্ধ হ’ব অসমলৈ বহিঃৰাজ্যত প্ৰস্তুত গামোচাৰ আমদানি (Importation of Gamocha to Assam)৷ কটকটীয়া হ’ব অসমৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পনীতি (Handloom and Textile Industry Policy)৷

লগতে পঢ়ক: Brush Stoke Short Film: নীলপৱন বৰুৱাৰ জীৱনভিত্তিক চুটি ছবিয়ে অৰ্জন কৰিলে খিতাপ