সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 11 বজাত মৰিগাঁৱৰ বঘৰাত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident in Morigaon) ৷ এই পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় তিনিজন যুৱক ৷ আনহাতে, গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন দুজন ৷

2.Firing at Kaliabar : পিতৃৰ চাৰ্ভিছ পিষ্টলৰ গুলীত আহত 4 বছৰীয়া শিশু

পিতৃৰ অসাৱধানতাৰ ফল ভোগ কৰিলে সন্তানে ৷ উলুৱনী আৰক্ষী নিৱেশৰ আৱাসত গুলীবিদ্ধ হ'ল(Firing at Kaliabar) এটি 4 বছৰীয়া শিশু ৷ আহত শিশুটি উলুৱনী আৰক্ষী নিৱেশ (Uluani Police Station)ৰ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক তিলক বৰদলৈ পুত্ৰ মনোজ বৰদলৈ ৷ সম্প্ৰতি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত (Tezpur Medical College Hospital) ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত শিশুটি ৷

3.PM Modi to chair conclave with CMs : 12 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ

আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বাৰাণসী ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয়দিন (PM Modi's second day of Varanasi visit) ৷ কাৰ্যসূচী অনুসৰি, দেশৰ বিজেপি শাসিত প্ৰায় 12 খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক বৈঠকত মিলিত হ’ব (PM Modi to chair conclave with CMs of BJP ruled states) ৷

4.Death toll in Srinagar attack rises : শ্ৰীনগৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱা আৰক্ষীৰ সংখ্যা ৩ জনলৈ বৃদ্ধি

শ্ৰীনগৰৰ ঝেৱান অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা আৰক্ষী জোৱানৰ সংখ্যা ৩ জনলৈ বৃদ্ধি (Three policemen killed in Srinagar attack) । সোমবাৰে আবেলি আৰক্ষী কঢ়িয়াই নিয়া এখন বাছত নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনাই দুজন আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু হয় আৰু মঙলবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে আন এজন আৰক্ষী জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।

5.Ranjan Gogoi's Controversy : পুনৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ

বিতৰ্কই যেন লগ নেৰা হৈছে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ (Ranjan Gogoi's Controversy) ক ৷ দেশৰ এক আগশাৰীৰ টেলিভিছন চেনেলে তেওঁৰ ৰাজ্যসভাত উপস্থিতিৰ বিষয়ে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে ৷

6.লখিমপুৰ খেৰীৰ ঘটনা সু-পৰিকল্পিত আছিল : SIT

উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰৰ খেৰীত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত বিশেষ তদন্তকাৰী দলে মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ ওচৰত এখন নতুন আবেদন দাখিল কৰিছে (SIT filed application on Lakhimpur Kheri incident) । এই ঘটনাৰে জড়িত ১৩ জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ৷

7. Resources of Nagaon, Cachar paper mill: পানীৰ দৰত বিক্ৰী হ'ব নেকি কাগজ কলৰ সম্পদ !

দুসপ্তাহৰ ভিতৰতে লিকুইডেটৰে কাগজ কলৰ মূল্য পূৰ্বৰ তুলনাত ৭৮-৫৯ কোটি টকা হ্ৰাস কৰিলে । দুয়োটা কলৰ ১৫৮ একৰ বিশাল ভূমিৰ মূল্য ৭০ কোটি টকা হ্ৰাস কৰিছে(Nagaon-Cachar paper mill's land price decreased) । ১৬ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আগ্ৰহীসকলক আবেদন কৰাৰ সময়সীমা লিকুইডেটৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ।

8.Human Trafficking at Rangapara : মানৱ সৰবাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা সাতগৰাকী যুৱক-যুৱতীক উদ্ধাৰ

দেওবাৰে নিশা শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰা জংচনত অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে দুগৰাকী যুৱতী সহ সাতজনক ৷ দুজনীয়া মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ এটা দলে (Human Trafficking at Rangapara) যুৱক-যুৱতীসকলক বহিঃৰাজ্যলৈ নি বিক্ৰীৰ বাবে চলাইছিল চেষ্টা ৷

9.ADC Saibur Rahman arrested : কাৰাগৰতে আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল ধন কুবেৰ চাইবুৰ ৰহমান

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে ০৭/২১ নম্বৰত ৰুজু হৈ থকা গোচৰটোত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাইবুৰ ৰহমানক (ADC Saibur Rahman again arrested by CM vigilance) । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈছে চাইবুৰক । কাৰাগাৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চাইবুৰক ।

10. Two people with Chinese pistol arrested : চীনত নিৰ্মিত পিষ্টলৰ সৈতে জম্মু-কাশ্মীৰত আটক দুই

জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে জম্মুৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপত পিষ্টলৰ সৈতে দুজন লোকক কৰায়ত্ত (Two people with Chinese pistol arrested) কৰে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত সাতৱাৰী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ৩৫৩/৩৪ নং ধাৰাত ৭/২৫ অস্ত্ৰ আইনৰ অধীনত ২৮২/২০২১ নম্বৰত এটি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷