অস্তিত্বৰ সংকটত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ

যোৰহাট,২০ জানুৱাৰী : সাংস্কৃতিক ৰাজধানীৰ খ্যাতি হেৰুওৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে যোৰহাট ! এয়া আমাৰ কথা নহয় যোৰহাটবাসীৰ দাবী এয়া । একমাত্ৰ যোৰহাট প্ৰশাসনৰ অৱহেলাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ সাধাৰণ ৰাইজ (Negligence of Jorhat administration)। প্ৰশাসনৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হৈছে খোদ যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ।

যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ অৱহেলাৰ বাবে এতিয়া নিশ্চিহ্ন হ'ল সাহিত্য জগতৰ ধ্ৰুবতৰা সাহিত্য ৰত্ন চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ (Burial Site of Chandradhra Baruah)। অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয় গৰাকী সভাপতি, 'ধূলিকণা মই' শীৰ্ষক কবিতাৰে অসমৰ অসংখ্য লোকৰ মন মগজুত আজিও সাঁচ বহুৱাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ যোৰহাটত থকা সমাধিক্ষেত্ৰৰ মাটিৰ আজি চিনমোকাম পাবলৈ নাই (Demand for conservation of Samadhi Kshetra)।

যোৰহাটৰ চৰাইবাহী মৌজাৰ ৰঙাইহাবি গাঁৱৰ ৰৰৈয়া বাগিছাৰ কে.বি ৰোডৰ কাষত থকা ১ বিঘা ১৫ লোচা মাটিৰ অস্তিত্ব নাইকীয়া হোৱাৰ দিশে (Existential crisis of Chandradhar Barua samadhi)। ৰাজহ বিভাগৰ চৰজমিন তদন্তত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ সমাধিক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে পকী বেৰ দি নিজৰ সীমাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱাক কথা প্ৰকাশ পাইছে । যোৰহাটৰ একাংশ লোকে এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাই অহাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে । যাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে শাখা সাহিত্য সভাকে ধৰি স্থানীয় বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ।

সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যোৰহাটৰ বিধায়কগৰাকীয়ে । জোনাকী যুগৰ বিশিষ্ট কবি, নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ উদ্ধাৰ কৰি এই ক্ষেত্ৰত সন্মানজনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ ওপৰত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে (Jorhat MLA unhappy with the administration)। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে সকলো জনাৰ পাছতো সাহিত্য ৰত্ন চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ উচিত সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাটোৱে সমগ্ৰ যোৰহাটৰ সাংস্কৃতিক অনুভূতিক আঘাত কৰা বুলিও মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে ।

বায়ুসেনা বাহিনীৰ সৈতে আলোচনা কৰি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিব নোৱাৰিলে চৰকাৰৰ শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি যোৰহাটৰ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ মৰ্যদা জড়িত হৈ থকা এই বিষয়টো সমাধান কৰিব লাগিব বুলিও হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে ব্যক্ত কৰে ।



উল্লেখ্য যে সাহিত্য ৰত্ন চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই ১৯৩০ চনত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত ঘূৰণীয়া মেজমেলত অসমৰ প্ৰতিনিধিৰূপে যোগদান কৰিছিল ।

