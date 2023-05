নগা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস

যোৰহাট, 14 মে’: মেৰাপানী সীমান্তত ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে নগাৰ আগ্ৰাসন ৷ নীৰৱ দৰ্শকৰ ৰূপত ৰাজ্য চৰকাৰ তথা সীমান্তত নিয়োজিত চি আৰ পি এফ ৷ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ প্ৰতি উদাসীন ৰাজ্য চৰকাৰ (Naga terror on The Land of Assam in Merapani) ৷

মেৰাপানী সীমান্তৰ ডি চেক্টৰৰ গড়বস্তিত অব্যাহত আছে নগাৰ আগ্ৰাসন ৷ ডি চেক্টৰৰ গড়বস্তিত বেদখল কৰা ভূমিত হাবি বন জ্বলাই দিছে নগাই ৷ অসম চৰকাৰ তথা গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ বাবেই মেৰাপানী সীমান্তত এতিয়া গোজেই গজালি মেলিছে নগাই ৷ নগাৰ উপদ্ৰৱত টোপনি হৰিছে স্থানীয় অসমীয়া ৰাইজৰ ৷ অসমীয়াৰ বেদখলকৃত মাটি নগাৰ পৰা মুকলি কৰিব নোৱাৰি এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে (Naga terror on The Land of Assam) ৷

গড়বস্তিৰ প্ৰয়াত নন্দলাল গড় নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰ-বাৰী থকা মাটিত পূৰ্বতে নগাই অত্যাচাৰ চলাই ঘৰ-দুৱাৰ জ্বলাই খেদি পঠাইছিল নন্দলাল গড়ৰ পৰিয়ালক ৷ কিন্তু ইয়াৰ পাচতো নন্দলাল গড় তথা তেওঁৰ পুত্ৰ গোপাল গড়ে এই মাটিত খেতি-বাতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছিল ৷ 2010 চনৰ পৰা নগা-অসমীয়াৰ সংঘাতৰ বাবে বিবদমান ভূমি হিচাবে দুয়োপক্ষৰে ওপৰত স্থগাতিদেশ প্ৰদান কৰিছিল দুয়োখন ৰাজ্য সীমান্ত দণ্ডাধীশে ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ নগাই পুনৰ সেই ভূখণ্ডতে চলাইছে কৌশলী আগ্ৰাসন (Naga aggression at Merapani) ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত নন্দলাল গড়ৰ জীয়ৰী তৰামাই গড়ে সীমান্তত নিয়োজিত চি আৰ পি এফক বাৰম্বাৰ অভিযোগ দাখিল কৰাৰ অন্তত শনিবাৰে চি আৰ পি এফৰ কেইজনমান বিষয়া তৰামাই গড়ৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় যদিও ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন নকৰাকৈয়ে নদীৰ সীমাৰ ভূমিখণ্ড কোনো কাৰণতেই অসমৰ মাটি নহয় বুলি চি আৰ পি এফৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াক ফোনযোগে অৱগত কৰে ৷ লগতে অকাৰণতে নগাই অসমৰ মাটিত আগ্ৰাসন চলোৱা বুলি অভিযোগ অনা তৰামাই গড়ৰ পৰিয়ালক গালি-গালাজ কৰি তেওঁলোকৰ সময়ৰ অপচয় কৰা বুলি ধমকিহে প্ৰদান কৰে বুলি অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে (Assam Nagaland border issue) ৷

এই ঘটনাৰ পাচতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মেৰাপানীৰ সীমান্ত অঞ্চলত ৷ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত বৰ্তমানেও বিচৰাধীন হৈ থকা অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যাৰ কোনো সমাধান নোলাওঁতেই সীমান্তত স্থিতাৱস্থা বাহাল ৰখাৰ স্বাৰ্থত নিয়োজিত চি আৰ পি এফে কি কাৰণত অসমীয়াৰ দখলীকৃত ভূমি নাগালেণ্ডৰ বুলি ক'বলৈ সাহস কৰিলে তাক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে ৷ ইফালে এই বিবদমান ভূখণ্ডতে নগাই নতুনকৈ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্যই ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে সীমান্তবাসী অসমীয়াক ৷

