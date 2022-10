যোৰহাট, ১৯ অক্টোবৰ : উজনি অসমৰ দ্বিতীয়খন মহাবিদ্যালয় বাহনা মহাবিদ্যালয়লৈ নাকে প্ৰদান কৰিছে 'এ প্লাছ' মূল্যায়ন । যাৰ ফলত মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত সৃষ্টি হৈছে আনন্দৰ বন্যা । ফটকা ফুটাই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে শিক্ষক সমাজ (NAAC A plus grade to Bahona college) ।

উল্লেখ্য, যোৰহাটৰ বাহনা মহাবিদ্যালয়ে নাকৰ 'এ প্লাছ' মূল্যায়ন লাভ কৰাৰ খবৰে বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে অঞ্চলবাসীক আনন্দিত কৰি তুলিছে । বেংগালুৰুস্থিত নাকৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা অনুসৰি, সাত গ্ৰেড পইণ্টৰ স্কেলত মহাবিদ্যালয়খনে ৩.৩৬ পইণ্ট লাভ কৰিছে (Bahona college of Jorhat get A plus rank) ।

আজিৰে পৰা পাঁচ বছৰৰ কাৰণে এই গ্ৰেড মূল্যাংকন হ'ব । ২০১৬ চনত সোণালী জয়ন্তী পালন কৰা গ্ৰামাঞ্চলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানখনৰ এই উল্লেখনীয় সাফল্যত মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পুৱাতেই মহাবিদ্যালয়ত গৈ নাচি-বাগি, আতচবাজী ফুটাই আনন্দ কৰা পৰিলক্ষিত হয় (NAAC grading to Assam College) ।

মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ড° প্ৰসন্ন কুমাৰ দত্ত আৰু আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিত কোষৰ সমন্বয়ক ড° পংকজ বৰাই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক, প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক আৰু অঞ্চলবাসীক মহাবিদ্যালয়খনৰ এই সফলতাত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে । লগতে এই আনন্দৰ পৰিৱেশত বাহনা অঞ্চলত এক শোভাযাত্ৰাও উলিওৱা হয় ।

উল্লেখ্য যে যোৰহাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত তথা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সীমাত অৱস্থিত বাহনা মহাবিদ্যালয়খন বৰ্তমান সময়ত শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগতে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতামূলক আৰ্হিৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে । উক্ত মহাবিদ্যালয়খনত যোৰহাট জিলাৰ লগতে মাজুলী, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যয়ন কৰি আহিছে । ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰ লগতে বিভিন্ন শৈক্ষিক প্ৰণালীৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠদান কৰি অহাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত এই শিখৰত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।

নাকৰ এ প্লাছ মূল্যায়ন পোৱাৰ লগে লগে মহাবিদ্যালয়খনৰ লগতে শৈক্ষিক মহলত আনন্দৰ বন্যা বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । যোৰহাট জিলা ছাত্র সন্থাই মহাবিদ্যালয়খনৰ এই কৃতিত্বৰ ক্ষেত্ৰত উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাবে পৰিচিত সকলো শিক্ষক-কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীক শুভেচ্ছা জনায় ।

