যোৰহাট, 26 ছেপ্টেম্বৰ: যোৰহাটৰ শান্তি আশ্ৰমৰ সমীপত অঘটন (Missing case in Jorhat) ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন হোৱা এজন ব্যক্তিৰ সন্ধানত সোমবাৰে SDRF এ জোৰদাৰ অভিযান চলায় (SDRF rescue mission in Jorhat) ৷ যোৰহাট নগৰৰ উপকণ্ঠৰ ন-হতীয়াৰ এগৰাকী 60 ৰ উৰ্ধ্বৰো লোক যোৱা দুদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে (Man missing in Brahmaputra river) ৷

আজিকোপতি সন্ধান পোৱা নাই ব্যক্তিজনৰ ৷ ঘটনা অনুসৰি নৰেন গায়ন নামৰ ব্যক্তিজন দীৰ্ঘদিন ধৰি মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ৷ প্ৰতিদিনৰ দৰে নৰেনে শনিবাৰে নিজৰ চিকিৎসা বাবে কাষৰীয়া ককিলামুখ চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল ৷

কিন্তু সেই সময়ত ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় বন্ধ হোৱা বাবে শান্তি আশ্ৰমত কৰ্মৰত এজন চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈছিল ৰোগীগৰাকীয়ে ৷ ইয়াৰ পিছৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছিল নৰেন গায়ন ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত শান্তি আশ্ৰমৰ কাষত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিত সন্ধানহীন নৰেন গায়নৰ ছেন্দেল জোৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ মৎস চিকাৰ কৰিব লৈ অহা মাছমৰীয়াই ৷

ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন মানসিক ৰোগী

ইতিমধ্যে সকলোৱে ব্যক্তিজন ব্ৰহ্মপুত্ৰতেই সন্ধানহীন হৈছে বুলি আশংকা কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে নৰেনৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু এই পৰ্যন্ত সন্ধানহীন ব্যক্তিজনৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে ৷

৬০ উৰ্ধ্বৰ লোকজনে চিকিৎসাৰ বাবে ওলাই গৈ কি কাৰণত শান্তি আশ্ৰম কাষৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰতত নিখোজ হ’বলগীয়া হ’ল সেই লৈ পৰিয়াল আৰু নৈ কাষৰীয়া ৰাইজৰ মাজত কৌতুহলৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

