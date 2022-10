যোৰহাট,১১ অক্টোবৰ: অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় (Mahapurush Srimanta Sankardeva University) । ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰসাৰ । মঙলবাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্য এটা শাখা মুকলি কৰা হয় সাংস্কৃতিক ৰাজধানী যোৰহাটৰ তৰাজান গায়ন গাঁৱত(MSSV branch inaugurated in Jorhat) ।

তৰাজান গায়ন গাঁৱৰ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শাখা মুকলি কৰে কমলা কান্ত গগৈ আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (Assam Agricultural University) উপাচাৰ্য ড৹ বিদুৎ চন্দ্ৰ ডেকাই । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শাখা মুকলি অনুষ্ঠানত যোৰহাট শাখা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল গীতেৰে সভাখনি শুভাৰম্ভ কৰে । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোৰহাট শাখাত কেবাটাও পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

ক্ৰমান্বয়ে আন কেবাটাও পাঠ্যক্ৰম যোৰহাট শাখা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব । তাৎৰ্পয্যপূৰ্ণ যে, ২০১৩ বৰ্ষত নগাঁৱৰ কলঙৰ পাৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় মুল শাখা আৰম্ভ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে গুৱাহাটী আৰু ধুবুৰীত শাখা কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰা পিছত মঙলবাৰে সাংস্কৃতিক ৰাজধানী যোৰহাট তৰাজান গায়ন গাঁৱত তৃতীয়টো শাখা মুকলি কৰা হয় ।

মঙলবাৰে শাখা মুকলি অনুষ্ঠানত অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অজন্তা বৰগোঁহাই ৰাজকোঁৱৰ,অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ বিদুৎ চন্দ্ৰ ডেকা, শংকৰদেৱ সংঘ পদাধিকাৰ কমলা কান্ত গগৈ , শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ মৃণাল কুমাৰ বৰা উপস্থিত থাকে । আয়তি মংগলাচাৰণ আৰু গায়ন বায়নে সোমবাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শাখা মুকলি কৰা হয় ।

যোৰহাট শাখা মুকলি কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় আৰু গোৱালাপাৰাত মুকলি কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই । যোৰহাট বিশ্ববিদ্যালয় শাখাত বৰ্তমান ত্ৰিশ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অধ্যয়ন কৰি থকা বিপৰীতে সমগ্র অসমতে ১২০০তকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে বৰ্তমান মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে (More than 1200 students are studying in MSSSV) । এয়া বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কথা বুলি উল্লেখ কৰে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে ।

