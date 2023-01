একক ভাবে অসমীয়া ছবি প্ৰচাৰত ব্য়স্ত যোৰহাট যুৱক

যোৰহাট, ৩০ জানুৱাৰী: ক্ৰমাৎ ভালদিন ঘূৰি আহিছে অসমীয়া ছবি উদ্য়োগটোলৈ (Assamese film industry) । ছবিগৃহলৈ আহিছে ইখনৰ পিচত সিখনকৈ ছবি (New Assamese film in theatres) । দৰ্শকেও বিপুল সহাৰি প্ৰদান কৰিছে অসমীয়া ছবিসমূহলৈ । কিন্তু এতিয়াও অসমীয়া ছবি প্ৰচাৰত যথেষ্ট পিছ পৰি থকা বুলি সততে চৰ্চা হোৱা দেখা যায় । তাৰ মাজতে এজন যুৱকৰ একক প্ৰচেষ্টাই মন মুগ্ধ কৰিচে জনতাৰ । এককভাৱেই নিৰন্তৰে চলাই গৈছে অসমীয়া ছবিৰ প্ৰচাৰৰ কাম (Youth involving for Promotion of Assamese films) ।

যুৱকজন হৈছে যোৰহাটৰ সমীৰ ৰয় । ২০১৭ চনৰ পৰাই প্ৰকৃতি প্ৰেমী তথা অৰ্কিড বয় সমীৰ ৰয়ে চলাই গৈছে অসমীয়া ছবিৰ প্ৰচাৰ (Jorhat youth Samir Roy engaged in Assamese film promotion) । ২০১৭ চনতে সমীৰে আৰম্ভ কৰিছিল ৰিজাৰ্ভ বাছ অসমীয়া বোলছবি চাবলৈ যাও আহক শীৰ্ষক এক ব্যতিক্ৰমী সৃষ্টিমূলক প্ৰচাৰ আৰু সজাগতা কাৰ্যসূচী । আৰু এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পাচৰে পৰাই ধৰাবাহিকভাৱে অসমীয়া ছবি উত্তৰণৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাই আহিছে সমীৰে ।

এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে সোমবাৰে উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল কাৰেং চাপৰি, বাঁঁহফলা, এলেংমৰা, চাৰিঙীয়া, তিলিকিআম আদিত স্বনামধন্য অভিনেতা প্ৰয়াত নিপন গোস্বামীৰ সপোনৰ ছবি আৰু তেওঁৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত ডক্টৰ বেজবৰুৱা ২ ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে উপস্থিত হয় সমীৰ । ডক্টৰ বেজবৰুৱা ২ ৰিজাৰ্ভ বাছ অসমীয়া বোলছবি চাবলৈ যাওঁ আহক শীৰ্ষক অসমীয়া ছবিৰ সৃষ্টিমূলক প্ৰচাৰ আৰু সজাগতাৰ কাৰ্যসূচী সমীৰ ৰয়ে এককভাৱে ৰূপায়ণ কৰে উক্ত অঞ্চলসমূহত (Upcoming Film Dr Bezbaruah 2) ।

অসমীয়া ছবি আৰু অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ সৃষ্টিমূলক প্ৰচাৰ উক্ত কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষাক-শিক্ষয়িত্ৰী তথা ভালেসংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে l অসমীয়া ছবিৰ বাটকটীয়া মহান শিল্পী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা লগতে আইদেউ সন্দিকৈ, ভূপেন হাজৰিকাৰ, মৃদুলা বৰুৱা, জুবিন গাৰ্গ, জাহ্নু বৰুৱা, মুনিন বৰুৱা, তপন দাস, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আদিৰ প্ৰতি সম্মান জনাই তিনি ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তিপাবলগীয়া অসমীয়া ছবি ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ এই প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।

সৃষ্টিমূলক প্ৰচাৰ আৰু সজাগতা কৰা সমীৰ ৰয়ে সকলোকে এই বোলছবি খন চাবলৈ আহ্বান জনাই l অনুষ্ঠানৰ শেষত অসমীয়া বোলছবিৰ জয় হওক, শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জয় হওক আদি শ্লোগানেৰে অসমীয়া ছবি প্ৰচাৰ কৰি সকলোকে হিল দল ভাঙি ওলাই আহি ডক্টৰ বেজবৰুৱা ২ ৰ লগতে সকলো অসমীয়া ছবি ছাবলৈ আহ্বান জনায় সমীৰ ৰয়ৰ লগতে উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী সমাজে ।

