দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ যোৰহাট বিজেপিৰ সভাপতিৰ

যোৰহাট, ৩ ফেব্ৰুৱাৰী : পৌৰসভা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগক প্ৰত্যাহ্বান যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ (Jorhat BJP president challenges scam allegation) । যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ জিলা সভাপতি হেমন্ত কলিতাই দিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠা দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ । আনহাতে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ দিব পাৰিলে ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে কলিতাই ।

উল্লেখ্য, তিতাবৰ পৌৰসভাৰ পানীযোগান আঁচনিৰ নামত ৫৬ লাখ টকাৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠিছে জিলা সভাপতি হেমন্ত কলিতাৰ বিৰুদ্ধে (scam in Titabar Municipality board) । কিন্তু এই কথা নাকচ কৰি উক্ত পুঁজি আৱণ্টন হোৱাই নাই বুলি তেওঁ সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে (scam allegation against Jorhat BJP president) ।

আনহাতে, যদিহে জিলা সভাপতি তথা তিতাবৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক হেমন্ত কলিতাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি কৰাৰ তথ্য কোনোবাই প্ৰমাণ সহকাৰে দিব পাৰে তেন্তে তেওঁ ৰাজহুৱা জীবন ত্যাগ কৰিব বুলিও এই সংবাদমেলতেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । উল্লেখ্য যে তিতাবৰ পৌৰসভাৰ ৫৬ লাখ টকাৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি তিতাবৰৰ শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি পৌৰসভাৰ তিনি ৱাৰ্ড কমিছনাৰে দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ দৰে এক সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল (water supply project scam in Jorhat) । দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি তিনিগৰাকীকৈ ৱাৰ্ড সদস্যই পদত্যাগ কৰাৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্ততে ভংগ হ'বলৈ গৈ আছে তিতাবৰ পৌৰসভাখন (allegation of scam against BJP president) ।

উল্লেখ্য, তিতাবৰ পৌৰসভাত পানীযোগান আঁচনিৰ নামত এই বৃহৎ দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠি আহিছে । আনহাতে, উক্ত দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মত জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগ উঠিছিল তিতাবৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপিৰ যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি হেমন্ত কলিতাৰ বিৰুদ্ধে । নিবিদা অবিহনে জিলা সভাপতিগৰাকীয়ে নিজৰ আত্মীয়-স্বজন তথা নিজৰ সাংগো-পাংগোক 56 লাখ টকাৰ কামৰ ঠিকা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । আনহাতে, ৱাৰ্ড কমিছনাৰসকলক অজ্ঞাতে ৰাখি জিলা সভাপতি হেমন্ত কলিতাই নিজৰ প্ৰভাৱ খটুৱাই বোর্ড সভা পাতি লোৱা বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে সদ্যপদত্যাগী তিনি ৱাৰ্ড সদস্যই ।

ইয়াৰ উপৰি বিজেপিৰ জিলা সভাপতিগৰাকীৰ লগতে এই দুৰ্নীতিত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৌৰপতি আৰু উপ-পৌৰপতিৰ বিৰুদ্ধেও । এই ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলিয়ে তিতাবৰ পৌৰসভাৰ তিনিজন বিজেপি দলৰ ৱাৰ্ড কমিছনাৰে পদত্যাগ কৰাৰ লগতে বিজেপি দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰাও পদত্যাগ কৰে । এই কাণ্ডত সমগ্র তিতাবৰতে বৰ্তমানো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ আছে ।

