টীয়ক, 3 জুন: শিক্ষাৰ উত্তৰণৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় সমূহত অব্যাহত আছে গুণোৎসৱ (Gunotsav in Assam)৷ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ যোৱা 1 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ ১১ খন জিলাত ৷ বাক্সা, কাছাৰ, চিৰাং, ধুবুৰী, ডিমা হাছাও, যোৰহাট, কামৰূপ মহানগৰ, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ (Third phase of Gunotsav)৷

তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ তৃতীয়টো দিনত যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ বামুণপুখুৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পৰ্যবেক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম আৰক্ষীৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক নিতুল গগৈ ৷ সুদীৰ্ঘ ৪০ টা বছৰৰ মূৰত বামুণপুখুৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ অভিভূত হৈ পৰিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী ৷ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত সোমাই শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠদান কৰি শিক্ষাবৃত্তিক উচ্চ প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে শিক্ষা দানৰ জৰিয়তে দেশত সু-নাগৰিক সৃষ্টি কৰা শিক্ষকসকলক শ্ৰদ্ধা জনাই আৰক্ষী বিষয়া নিতুল গগৈয়ে (IGP Nitul Gogoi attends Gunotsav)।

টীয়কত শিক্ষকৰ ৰূপত আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক নিতুল গগৈ

গুণোৎসৱ উপলক্ষে বিদ্যালয়খনত প্ৰাতঃসভাত অংশ লোৱাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদানো কৰে নিতুল গগৈয়ে ৷ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ লগতে পৰ্যবেক্ষক হিচাপে যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ৰসায়ন বিভাগৰ অধ্যাপক ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা আৰু টীয়ক চন্দ্ৰ কমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক জয়ন্ত পাঠকো উপস্থিত থাকে গুণোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত ।

উল্লেখ্য যে, যোৱা ১১ মে'ৰ পৰা তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে গুণোৎসৱ । ১১ মে'ৰ পৰা ১৪ মে' লৈ ১১ খন জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰথম পৰ্যায়ত বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, চৰাইদেউ, দৰং, ধেমাজী, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, কৰিমগঞ্জ, কাৰ্বি আংলং, নগাঁও আৰু নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হয় গুণোৎসৱ । আনহাতে ২৩ মে'ৰ পৰা ২৬ মে' লৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ১১ খন জিলাত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয় পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় বৰপেটা, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, হোজাই, কামৰূপ, কোকৰাঝাৰ, মাজুলী, মৰিগাঁও, শিৱসাগৰ, দক্ষিণ শালমাৰা, মানকাছাৰ, তিনিচুকীয়া আৰু ওদালগুৰি জিলাত ।

একেদৰে তৃতীয় পৰ্যায়ত যোৱা 1 জুনৰ পৰা 4 জুনলৈ বাক্সা, কাছাৰ, চিৰাং, ধুবুৰী, ডিমা হাছাও, যোৰহাট, কামৰূপ মহানগৰ, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ ৷ ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষণ প্ৰণালীৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে গুণোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উদ্দেশ্য সফল হ’ব বুলি আশাবাদী শিক্ষা বিভাগ ৷

