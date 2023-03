যোৰহাটত পাৱাৰলুমৰ গামোচা জব্দ

যোৰহাট, ১৯ মাৰ্চ: বহিঃৰাজ্যৰ পৰাৰ অহা পাৱাৰলুম গামোচা ৰাজ্য চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰাৰ পিচতো একাংশ ক'লা ব্যৱসায়ীয়ে এতিয়াও অতি গোপনে বিক্ৰী কৰি আহিছে । সমানে সমানে তেনে অসাধুচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম হৈ পৰিছে প্ৰশাসন । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহিঃৰাজ্যৰ পৰাৰ অহা পাৱাৰলুম গামোচাৰ বিৰুদ্ধে বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগ তথা প্ৰশাসনে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে (Raid against power loom products) ।

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে শনিবাৰে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু হস্ততাত বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলায় ৷ যোৰহাট নগৰ অন্যতম পাইকাৰী ব্যৱসায়ী স্থলী কচুৰি গলিৰ লগতে নগৰখনৰ বিভিন্ন স্থান পৰা ২৫০ খনৰো অধিক বহিঃৰাজ্যৰ গামোচা জব্দ কৰে (Many power looms gamucha Seize in Jorhat) । যদি পুনৰ এনে ব্যৱসায় উক্ত ব্যৱসায়ী সকলে পুনৰ এই ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ পৰে তেতিয়া হ'লে অধিক কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সকিয়াই দিয়ে জিলা প্ৰশাসনে (Operation against power looms Gamucha) ।

আনহাতে এনে অভিযান ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকিব বুলি জিলা প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়ে । উল্লেখ্য যে, বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা বয়ন সামগ্ৰীয়ে বজাৰত দপদপনি চলোৱা ফলত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছিল অসমৰ শিপিনীসকল ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত নিষিদ্ধ কৰাৰ হয় বহিঃৰাজ্যৰ পাৱাৰলুমৰ গামোচা (Assam Govt ban on powerloom Gamocha)।

কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা মেচিনত তৈয়াৰী গামোচা, মেখেলা-চাদৰ আদি সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব কোনো পাইকাৰী অথবা খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সাহসী সিদ্ধান্তৰ পিচতে উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাজ্য থলুৱা শিপিনীসকলক । ফলত শিপিনী সকলে দুগুণ উৎসাহেৰে স্বাভিমানী গামোচা আৰু বয়ন সামগ্ৰীৰ তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে ।

অসম চৰকাৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সকলোৰে শলাগ লৈছিল । কিন্তু এতিয়াও একাংশ ক'লা ব্যৱসায়ীয়ে অতি গোপনে বহিঃৰাজ্যৰ গামোচা বিক্ৰী কৰি আহিছে । ফলত প্ৰশাসনে এনে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় এই সকল অসাধু ব্যৱসায়ী বিৰুদ্ধে । ইতিমধ্যে বহিঃৰাজ্য গামোচাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ জিলা উপায়ুক্তৰ নেতৃত্বত এখন সমিতিও গঠন কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: Extra Marital Relationship: পৰস্ত্ৰীৰ প্ৰেমত পৰি ঔকিল খালে যুৱকে