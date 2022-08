যোৰহাট, ১৮ আগষ্ট : আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে পৱিত্ৰ ভাদ মাহ (holy month of Bhadra begins today) । ভাদ মাহ মানেই অসমৰ হিন্দু ধৰ্মীয় লোকসকলৰ বাবে এক পৱিত্ৰ মাহ । ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম মাহটোত (Srikrishna birth month bhadra) সেয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নামঘৰ ভক্তিৰসত বুৰ যায় । নাম-কীৰ্তনেৰে ভক্তসৱে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণ-গৰিমা গুঞ্জৰিত কৰি তোলে আকাশে-বতাহে । বিশেষকৈ বৈষ্ণৱ ভক্তসকলে ভক্তিৰসৰ আস্বাদনেৰে আপ্লুত হৈ পৰে । উল্লেখ্য, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ (Srimanta Sankardev) তিৰোভাৱ তিথিও এই পৱিত্ৰ ভাদ মাহতে । সেয়ে ভক্ত বৈষ্ণৱসকলে এই পৱিত্ৰ ভাদ মাহটোত নাম প্ৰসংগেৰে মুখৰিত কৰি ৰাখে ।

বৃহস্পতিবাৰে ভক্তি ৰসত বুৰ গ'ল ঐতিহাসিক বৰভেটি (historic Borbheti of Jorhat immersed in bhakti rasa) । নাম প্ৰসংগৰে আৰম্ভ হৈছে প্ৰৱিত্ৰ ভাদ মাহৰ । আজি পহিলা ভাদ । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বৈষ্ণৱ প্ৰাণ ৰাইজৰ মাজত ভাদ মাহটোৰ এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে । সেই উপলক্ষে মহাপুৰুষীয়া চিন্তা-ধাৰাৰে ৰাজ্যৰ নামঘৰে নামঘৰে চলিব নাম-প্ৰসংগ ।

একেদৰে যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন নামঘৰত আজিৰে পৰা মাহজুৰি চলিব নাম কীৰ্তন (Naam Kirtan arranged in various namghars of Jorhat) । ভক্তি ৰসত বুৰ যাব অসমীয়া ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ । ব্যতিক্ৰম নহয় যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক বৰভেটিও । আজি পুৱাৰে পৰাই ভক্তৰ সমাগম দেখা পোৱা গৈছে বৰভেটিত ।

আনহাতে, বৰভেটি পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে সংৰক্ষণ সমিতি আৰু স্থানীয় ৰাইজ ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰিবলৈ ।

লগতে পঢ়ক :হৰি নামৰ ধ্বনিৰ মুখৰিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ