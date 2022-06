টীয়ক, 1 জুন : আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ (Gunotsav in Assam 2022) । গুণোৎসৱৰ বাবে সকলো চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সমূহৰ শিক্ষক, কৰ্মচাৰী তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ব্যস্ত হৈ পৰিছে । কিন্তু আজি এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয়ৰ কথা ক’বলৈ লৈছো, যিখন বিদ্যালয়ে গুণোৎসৱ বুলি বিশেষ একো প্ৰস্তুতি কৰিবলগীয়া হোৱা নাই (An exceptional step taken at a govt school) ৷

কিয়নো বিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই বিশেষ বিদ্যালয়খন হৈছে টীয়কৰ মধ্য যোৰহাট প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনস্থ গছপুৰীয়া অঞ্চলৰ চমুৱা গছপুৰীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় (A school in Teok has caught everyone attention)। চালে চকু ৰোৱা এই বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ ।

ফলে-ফুলে জাতিষ্কাৰ ৰাজ্যৰ এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয়

বিদ্যালয়খনৰ দেৱালত আছে মহৎ লোকৰ বাণী আৰু সতৰ্কতামূলক বাণীৰ লগতে বিভিন্ন ফুল অৰ্কিডেৰে এক সুন্দৰ পৰিৱেশেৰে গঢ়ি তোলা হৈছে শ্ৰেণীকোঠাকে ধৰি বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণ । বিদ্যায়তনিক শিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ খেলা-ধূলা, নৃত্য-গীত, বিভিন্ন হাতৰ কামকে ধৰি ছবি অঁকাত পাৰ্গত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ।

ইপিনে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া ভাষাৰ সমান্তৰালকৈ ক'ব বা লিখিব পাৰে ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাও । প্ৰধান শিক্ষক প্ৰশান্ত শৰ্মা আৰু সহ শিক্ষয়ত্ৰী জ্যোতি বৰাই এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জীৱনৰ আদিপাঠ নিখুতকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ শিক্ষা প্ৰদানেৰে সদায় চেষ্টা চলাই আহিছে । দি আহিছে যোগ সাধনা, নীতি শিক্ষা তথা সামাজিক মূল্যবোধৰ পাঠ ৷

লগতে পঢ়ক : যাদুঘৰ-খেলঘৰ সংযুক্ত পাঠশালাৰ এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয়

যাক সামৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো আগুৱাই গৈ সকলো দিশতে পাৰ্গত হৈ পৰিছে । ইপিনে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ মাতৃগোটৰ সদস্যা সকলেও প্ৰতি দিনেই বিদ্যালয়লৈ আহি বিদ্যালয়খন পৰিস্কাৰ কৰি ৰখাৰ সমান্তৰালকৈ বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাম কাজত সহায় কৰি নিজ নিজ দায়িত্ব বাৰুকৈ পালন কৰি সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।

মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে বিদ্যালয়তে বিভিন্ন খেতি কৰি উৎপাদিত পাচলিৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক খোৱাৰ দিহা কৰি আহিছে এইসকল ৰাইজে । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে, পুৱা 9 বজাৰ প্ৰাৰ্থনা সভাৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ চুটি দিয়া পৰ্যন্ত শিক্ষক, কৰ্মচাৰী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে পৰিচালনা সমিতিৰ মাতৃগোটৰ সদস্যা তথা অভিভাৱকসকল সকলো ব্যস্ত হৈ পৰে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনত ।

চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ এনে অপূৰ্ব পৰিৱেশে এতিয়া সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছে । যি সময়ত নিজৰ শিশুটিক প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকে শিক্ষাৰ আদিপাঠ এখন ভাল ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰাবলৈ বিচাৰে, তেনে সময়তে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰি সকলো দিশৰ পৰাই আগবঢ়া এইখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ে গছপুৰীয়া অঞ্চলৰ অভিভাৱকসকলৰ সপোনবোৰ সাৰ্থক কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছে ৷

লগতে সফলতাও লাভ কৰিছে ৷ যি অনাগত দিনত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আদৰ্শ হৈ বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত সকলোৰে সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ৰেলৰ দবাত পাঠদান চলাই অহা আমগুৰিৰ এখন বিশেষ বিদ্যালয়