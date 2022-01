পুনৰ চৰ্চাত খ্যাতিমান চিকিৎসক ডাঃ ধনীৰাম বৰুৱা । মেৰীলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হৃদযন্ত্র অস্ত্রোপচাৰৰ সেই সাফল্যক পােনচাটেই নাকচ কৰি ডাঃ ধনীৰাম বৰুৱাই এতিয়া গাহৰিৰ হৃদপিণ্ড মানৱ দেহত সংৰোপন কৰাৰ ব্যৱস্থা তেনেই পুৰণি বুলি দাবী কৰিছে । নিজৰ নতুন আৱিস্কাৰ এক বেজীৰ বাবে অচিৰেই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নােবেল লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী ডাঃ বৰুৱা ( Surgeon Dhaniram Baruah is expecting nobel prize) ।

মেঘালয়ৰ সৈতে থকা ছটা বিবদমান এলেকা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে এখন সৰ্বদলীয় বৈঠকত মিলিত হয় (All party meeting on Assam Meghalaya border conflict) । জানিব পৰা মতে, বিবদমান এলেকাৰ বহু ভূমি মেঘালয়ক এৰি দিব সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় । ভূমি এৰি দিয়াক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া । বিধানসভাত আলোচনা কৰাৰ পোষকতা বিৰোধী দলপতিৰ ।

বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 80,287 গৰাকী লোক (New covid cases in India) ৷ মঙলবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য (Covid 19 update in India) ৷

বৰপেটাত ৰভাতলীৰ পৰা উদ্ধাৰ (Child marriage in Barpeta) এগৰাকী 17 বছৰীয়া নাবালিকা ৷ তাৰাবাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজীৱ নেওগৰ নেতৃত্বত আটক এই বিবাহৰ সৈতে জড়িত 5 গৰাকীকৈ লোক (Tarabari police caught five persons involve in a child marriage) ৷

ঋণ দিয়াৰ নামত এতিয়া মহানগৰীত মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰিছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰ (Free Roaming of Fraud in Guwahati) ৷ সাধাৰণ লোকক ঋণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ঠগ, প্ৰৱঞ্চনাৰে একাংশ দালালে লুটি নিব পাৰে আপোনাৰ যাৱতীয় নথি-পত্ৰৰ লগতে সাঁচতীয়া ধন ৷ তেনেই এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত ৷ গণেশগুৰিৰ ৬ ব্যৱসায়ীৰ পৰা ঋণ (loan) দিয়াৰ নামত ৬ হাজাৰকৈ টকা লৈ প্ৰৱঞ্চণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ব্যৱসায়ীসকলে ৷ অভিযোগ অনুসৰি SBI ৰ ঋণ দিয়াৰ নামত বহুলোকক দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰৱঞ্চনা কৰি আহিছিল ৰেজাউল আলী নামৰ প্ৰৱঞ্চকটোৱে ।

তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা আৰক্ষী থানাই মঙলবাৰে পুনৰ এজন দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Broker arrested at Doomdooma) । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশকো অমান্য কৰি এতিয়াও একাংশ দালালে চলাই আহিছে ৰমৰমীয়া বেহা । বহু থানাৰ সন্মুখত এজাহাৰ লিখাকে ধৰি অন্যান্য কাম কৰি দিয়াৰ আশ্বাসেৰে ভুক্তভোগীৰ পৰা ধন সৰকাই আহিছিল এইসকল দালালে । মঙলবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা নগৰত আৰক্ষীয়ে দালাল অৰিজিৎ দেৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

বুধবাৰে 16 দফীয়া দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিবলৈ মেডিকেল আৰু চেলছ ৰিপ্ৰেজেনটেটিভচৰ সৰ্বভাৰতীয় সংগঠন FMRSI য়ে এদিনীয়া সৰ্বভাৰতীয় ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে (FMRSI announced strike on 19th January) ৷ এই কথা সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰিছে CRU উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাহুল পুৰকায়স্থই ৷

হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্ন ৷ কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে 18 জানুৱাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ আৰু 19 জানুৱাৰীৰ 12 ঘণ্টীয়া ডিমা হাছাও বন্ধ কাৰ্যসূচী স্থগিত(12 hour Dima Hasao bandh suspended) ৷

শনিবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁৱৰ জিলা উপায়ুক্তক ধমক দিয়াৰ পাচতই তদন্ত ঘোষণা কৰিছে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে (Nagaon DC orders probe on traffic congestion) ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন স্থানত চলিছে অবৈধ বেদখল । গৰু-ম'হৰ খুঁটিবোৰ আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে বন বিভাগে (Forest department orders removal of cattle shed) । বিশ্বনাথ ঘাটৰ উমাটুমণি দ্বীপত থকা বিলাসী ৰিজ’ৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও আলোচনা কৰিব বন বিভাগে ।