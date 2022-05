যোৰহাট,24 মে': ভাৰতৰ অখণ্ডতাৰ লগত অসম পুলিচে আপোচ নকৰে (Assam Police does not compromise on integrity) ৷ এই মন্তব্য অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ । মঙলবাৰে যোৰহাটৰ আৱৰ্ত ভৱনত উজনি অসমৰ জিলা কেইখনৰ শীৰ্ষ বিষয়া সকলৰ সৈতে আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত এক আলোচনাত মিলিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালকগৰাকী প্ৰধানগৰাকী ৷

যোৰহাটত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰে ডি জি পি মহন্তৰ বৈঠক

আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীয়ে কাইলৈ শিৱসাগৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱত ভাগ লব বুলি জানিবলৈ দিয়ে (DGP will participate in Gunotsav in Sivasagar) । শেহতীয়াকৈ বহু যুৱক-যুৱতী আলফালৈ যোৱাৰ প্ৰৱণতা সন্দৰ্ভত সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীয়ে কয় যে এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লব (DGP Bhaskar Jyoti Mahanta on ULFA I) । আৰক্ষীৰ কাম হ'ল অসমৰ নিৰাপত্তা বিঘ্নিত নোহোৱাকৈ ৰখা আৰু ভবিষ্যতৰ বাবে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক সু-নাগৰিক হিচাবে গঢ়ি তোলা ৷

ভাৰতৰ অখণ্ডতাৰ লগত অসম পুলিচে আপোচ নকৰে বুলি কোৱাৰ লগতে অসমক বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসম পুলিচে আহোপুৰোষাৰ্থ কৰিব বুলিও সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কয় ।

