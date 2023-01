বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা

যোৰহাট, 23 জানুৱাৰী : যোৰহাটৰ ৰাজপথত বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা (Cultural really in Teok) ৷ পূৱ যোৰহাট আঞ্চলিক মইনা পাৰিজাতৰ ৩১ সংখ্যক শিশু সমাৰোহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উলিওৱা হয় এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ ৷ টীয়কৰ বলমা মাজমুৰি সাংস্কৃতিক মঞ্চত সোণালী মইনা পাৰিজাত,আলোক সন্ধানী মইনা পাৰিজাত আৰু উদ্দীপ্তজ্যোতি মইনা পাৰিজাতৰ উদ্যোগত তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অনুস্থিত হৈছে এই বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ (Cultural procession competition in Teok)।

তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ ৷ অনুষ্ঠানৰ তৃতীয় তথা অন্তিম দিনা অনুষ্ঠিত হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা প্ৰতিযোগিতাৰ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাটাও মইনা পাৰিজাতৰ শাখাৰ কণ কণ মইনাই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ এই প্ৰতিযোগিতা খনিত মইনা পাৰিজাতৰ প্ৰায় ৩৫ টা শাখাৰ ৭০ টা মইনা আৰু কেইবাটাও চেমনীয়া শিশুৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে ।

পূৱ যোৰহাট আঞ্চলিক মইনা পাৰিজাতৰ ৩১ সংখ্যক শিশু সমাৰোহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উলিওৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত কণ কণ মইনাহঁতে প্ৰদৰ্শন কৰে অসমীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতি ৷ বিবাহৰ পৰম্পৰা, মাছ ধৰা পৰম্পৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ সমাজ-জীৱনৰ সৈতে সম্পৃক্ত প্ৰতিটো কৃষ্টিকে যথাযথভাবে তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় মইনা পাৰিজাতৰ মইনাহঁতে ৷

অনুষ্ঠানৰ তৃতীয় তথা অন্তিম দিনা অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ উদ্ধোধন কৰে টীয়কৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱক বিকাশ শইকীয়াই । কণ কণ শিশুৰ কাকলিত মুখৰিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মাজকুৰিৰ আকাশ বতাহ । ব্যস্ততা তথা প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তহীন দৌৰত ৰাজ্যৰ পৰা ক্ৰমাৎ নাইকিয়া হৈ যাবলৈ ধৰিছে শিশুৰ মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এনে পৰিৱেশ ৷

বিশ্বায়ন তথা মোবাইল গেম, পাঠ্যপুথিৰ অত্যাধিক বোজাৰ ফলত আজিকালিৰ শিশুসকলে সময় নাপায় এইবাৰত সমচ দিবলৈ ৷ যাৰ ফলত কালক্ৰমত বহু অঞ্চলৰ পৰা এই মইনা পাৰিজাতসমূহ নোহোৱা হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কিন্তু পূৱ যোৰহাট আঞ্চলিক মইনা পাৰিজাতে অশেষ কষ্ট স্বীকাৰ কৰি আয়োজন কৰিছে ৩১ সংখ্যক শিশু সমাৰোহ ৷

অঞ্চলটোৰ অন্তৰ্গত ৩৭ খনকৈ মইনা পাৰিজাতৰ অংশগ্ৰহণেৰে যি সমাৰোহৰ আয়োজন কৰিছে তাক এতিয়া সকলোৱে আদৰণি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । উল্লেখযোগ্য যে, এই শোভাযাত্ৰাত শিশুসকলে অসমীয়া গ্ৰাম্য চহা সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰতিচ্ছবি তথা অসমীয়া সমাজৰ কলা সংস্কৃতিৰ কৃষ্টি প্ৰকাশ কৰি অতি আকৰ্ষণীয়কৈ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু উক্ত শোভাযাত্ৰাত বহুসংখ্যক স্থানীয় ৰাইজ তথা শুভাকাংক্ষীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

