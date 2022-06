যোৰহাট,১৭ জুন: প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে যোৰহাট চহৰ কঁপালে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছে(Congress protests in Jorhat) । ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছ নেতা তথা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উপ-সভাপতি ৰাহুল গান্ধীক ED এ চমন দি(ED summons issued to Rahul Gandhi) হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে(Congress workers protest in Jorhat over ED summons to Rahul) ।

প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে প্ৰতিবাদ: কংগ্ৰেছে কঁপালে যোৰহাটৰ ৰাজপথ

লগতে যোৱা ১৫ জুন তাৰিখে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিষয়-ববীয়া সকলে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰাৰ সময়ত অসম আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ ৰাজীৱ ভৱনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি যি অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে তাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । এয়া এক অমানৱীয় কাৰ্য বুলি ধিক্কাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

আনহাতে দিল্লীস্থিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ্য কায্যালয়ত আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰি যি আমনৱীয় আৰু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে তাৰো প্ৰতিবাদ কৰিলে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছে । যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনৰ পৰা জিলা উপায়ুক্ত কায্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদলৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰে ।

লগতে পঢ়ক: ২৫ খন জিলাৰ ১৭০২ খন গাঁও বিধ্বস্ত