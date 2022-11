যোৰহাট, ২৩ নৱেম্বৰ : যোৰহাটৰ সন্তান ড৹ ৰূপম শৰ্মাক কেলিফোৰ্ণিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ (California State Government) দ্বাৰা মুখ্য প্ৰযুক্তি বিষয়া (Chief Technology Officer) হিচাবে নিযুক্তি । কেলিফোৰ্ণিয়াৰ স্বাস্থ্য আৰু মানৱ সেৱা তথা বিকাশ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা ড৹ শৰ্মাক উচ্চ পদমৰ্যাদাসম্পন্ন মুখ্য প্ৰযুক্তি বিষয়াৰূপে নিযুক্ত কৰা হৈছে (CTO of California Dr Rupam Sarma) ।

কেলিফোৰ্ণিয়াত উচ্চ পদবীত যোৰহাটৰ সন্তান

বিশ্বজুৰি এপ’ল আৰু অন্যান্য কোম্পানীত জ্যেষ্ঠ প্ৰবন্ধকৰূপে সুদীৰ্ঘ ২৫ বছৰীয়া অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট ড৹ শৰ্মাক স্বাস্থ্য সেৱা, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) আৰু গৱেষণাৰ প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰখনক নেতৃত্ব প্ৰদানৰ বাবে এই পদবীলৈ বাছনি কৰা হৈছে । উল্লেখ্য, ছাত্ৰ হিচাপে ড৹ ৰূপম শৰ্মাই অসমত থকা কালত যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়, জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আদিত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছিল ।

আমেৰিকালৈ প্ৰব্ৰজনৰ পাছত তেওঁ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ, মেনেজমেণ্টত স্নাতকোত্তৰ তথা জৰ্জ ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিষয়ত ডক্তৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে । চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ আধুনিকীকৰণ, ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ বিষয়ক স্বাস্থ্য গৱেষণা, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষমসকলৰ বাবে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সেৱাবিধি আদি ক্ষেত্ৰত ড৹ শৰ্মাৰ অৱদানে মানুহৰ জীৱনত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব ।

উল্লেখ্য, বহুমুখী প্ৰতিভাৰ গৰাকী ড৹ ৰূপম শৰ্মা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সন্মানিত ইউনেস্কোৰ ৰাষ্ট্ৰদূত, সংগীতজ্ঞ প্ৰযোজক, কবি তথা এগৰাকী গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ অধিকাৰী । বিলব'ৰ্ড ৱৰ্ল্ড মিউজিক চাৰ্টৰ প্ৰথম স্থানপ্ৰাপ্ত হৈছে ড৹ ৰূপম শৰ্মা । তেওঁৰ আন উল্লেখযোগ্য প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত ৱান লিটিল ফিংগাৰ (One Little Finger), ইন ছাৰ্চ অব গড (In Search of God), এৰাইজ টুগেডাৰ (Arise Together) আদিয়ে বিশ্বজুৰি বিশেষভাৱে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ড৹ শৰ্মাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৱান লিটিল ফিংগাৰ গ্লৱেল ফাউণ্ডেচনে (One Little Finger Global Foundation) বিশ্বজুৰি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিশু আদিক শিক্ষা গৱেষণা, শাৰীৰিক বিকাশ আদি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক :Tarun Gogoi Death Anniversary : দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীত তৰুণ গগৈক ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ