টীয়ক,৪ জুন : ৰাজ্যত চলি আছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ (Third phase of Gunotsav 2022)। যোৰহাট জিলাতো দেখা গৈছে গুণোৎসৱক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা (Gunotsav in Jorhat)। ইয়াৰ মাজত জিলাখনৰ টীয়ক সমষ্টিৰ চটাইস্থিত ১১৩ নং ঘৰফলীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা । গুণোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়খন পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে (CS Jishnu Baruah attends Gunotsav at Teok)।

বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে বিষয়াগৰাকীয়ে । ইফালে মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে গুণোৎসৱ উপলক্ষে বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ, আন্ত:গাঁথনিকে ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পঢ়াৰ মানদণ্ড আদি পৰ্যালোচনা কৰে । আনহাতে শিক্ষকৰ ৰূপত মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে পাঠদানো কৰে ।

অনাগত দিনত অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ কিদৰে আগুৱাই যাব তাৰ ওপৰতো মন্তব্য আগবঢ়ায় মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে কয় যে অসমীয়া ভাষাৰ সমান্তৰালকৈ ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাও সৰুৰে পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক তথা অভিভাৱকসকলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে । লগতে গুণোৎসৱ সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে কয় যে এই গুণোৎসৱে অসমৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব আৰু এই ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনে অনাগত দিনবোৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সকলো ফালৰ পৰা আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব ।

