টীয়ক, 18 জুন: ৰাজ্যত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বানৰ সংহাৰ (Flood in Assam) । মধ্য আৰু নামনি অসমৰ পাছত এতিয়া উজনিতো বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । সমান্তৰালকৈ টীয়কতো বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood at Teok) ৷ শুকুৰবাৰৰ পৰা অভাৱনীয় হাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত অনিদিষ্টকালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে জাঁজীমুখ পাৰঘাটৰ নাৱৰ চলাচল (Janjimukh parghat closed for indefinite period) ৷ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে প্ৰায় ১৫ খন গাঁৱৰ যোগাযোগ ।

জাঁজীমুখ পাৰঘাটত দলং নিৰ্মাণৰ দাবী

ইফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ বহু কেইখন গাঁও বানৰ কৱলত পৰাৰ ফলত বহুলোক গৃহহীন হৈ পৰিছে (Several villages of Teok in crisis of existence) ৷ বানত উটি গৈছে বহুতৰে গোধন । খাদ্য সংকটত পৰিছে অঞ্চলটোৰ শতাধিক লোক । কিছুমান গো-পালকে চাপৰিৰ পশুধনসমূহ ওখ স্থানলৈ লৈ আহিছে । আনহাতে, আজি পৰ্যন্ত পাৰঘাটত এখন দলং নোহোৱাৰ বাবে বানৰ সময়চোৱাত স্কুলৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷

উল্লেখযোগ্য যে পাৰঘাটত এখন দলঙৰ বাবে ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে (Demand for construction of bridge at Janjimukh parghat ) ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উক্ত স্থানত এখন দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত দলঙৰ কাম হৈ নুঠাত ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক পুনৰ সোঁৱাৰাই দি অনতি পলমে দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক: Massive erosion: অস্তিত্বৰ সংকটত জোনাইৰ কেইবাখনো গাঁও