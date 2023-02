বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীৰ অভিনয়ে মুহিলে যোৰহাটবাসীক

যোৰহাট,২০ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: সমগ্ৰ দেশৰ তথা অসমতো ধুম-ধামেৰে পালন কৰা হয় মহা শিৱৰাত্ৰি (Maha shivratri 2023 celebrated in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিগত দুটা দিনত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কেৱল শিৱভক্তৰ ভিৰ । শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তই বিৰ দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় । শিৱবন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিৰ সমগ্ৰ ৰাজ্য ।

শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে নিশাৰ ভাগলৈ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ল বাৰেৰহনীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী লগতে মহাপুৰুষীয়া ভাওনা (Bhaona performed in Jorhat) । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় বৃহত্তৰ যোৰহাট গৰখীয়া দ’লবাসী । তেওঁলোকেও শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ৬০ পৰা ৭০ উৰ্দ্ধৰ ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰে শকুনিৰ প্ৰতিশোধ নামৰ এখন মহাপুৰুষীয়া ভাওনা (Bhauna performed by old people in Jorhat) ।

ঐতিহ্যমণ্ডিত গৰাখীয়া দৌলৰ শিৱ দৌলত দুদিনীয়াকৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় মহাশিৱ ৰাত্ৰি । শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দেওবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত কৰা এক কাৰ্যসূচীয়ে আৰ্কষিত কৰিলে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক । কাৰণ যোৰহাটৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ গৰখীয়া দৌলত নিশাৰ ভাগত ৬০ উধ্বৰ পৰা ৭০,৮০ উৰ্দ্ধৰ ব্যক্তিসকল দ্বাৰা অভিনীত মহাপুৰুষীয়া ভাওনা শকুনি প্ৰতিশোধ মঞ্চস্থ কৰা হয় ।

গাঁৱৰ বয়জ্যেষ্ঠসকলৰ দ্বাৰা অভিনীত ভাওনা চাবলৈ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা ৰাইজ সমৱেত হয় গৰখীয়া দৌল শিৱ দৌলৰ প্ৰাংগণত । গাঁৱৰ বয়জ্যেষ্ঠসকলৰ সুন্দৰ অভিনয়ে উপস্থিত সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক মুগ্ধ কৰে । ভাওনা উপভোগ কৰি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বয়জ্যেষ্ঠসকলৰ অভিনয়ৰ শলাগ লোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ উদ্যমক প্ৰশংসাৰে ওপচাই তোলে ।

উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিৱ মন্দিৰ, দৌল আৰু দেৱালয়ত শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী লগতে অনুষ্ঠিত কৰাৰ হয় মহাপুৰুষীয়া ভাওনা । আটাইবোৰ কাৰ্যসূচীতে মনোমহা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে ৰাইজে যথেষ্ট হাৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

উল্লেখ্য যে প্ৰতিবছৰে ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথিত পালন কৰা হয় মহাশিৱৰাত্ৰি (Mahashivratri 2023)। এই তিথিতে ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ শুভ বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল বুলি এক ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছে । সেই বাবেই এই বিশেষ দিনটোত ভগৱান শিৱক পূজা কৰিলে ভাল ফল পোৱা যায় বুলি এক জনবিশ্বাস আছে ।

