টীয়ক, ৯জানুৱাৰী: বিজ্ঞানক অধিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে বাংগালুৰুত আয়োজন কৰা বিজ্ঞান ভিত্তিক নাট মহোৎসৱত যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ বলমা চি কে বি হাইস্কুলৰ নাট্য দলটোৱে নাট প্ৰদৰ্শন কৰি ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰে (Ministry of Culture Government of India)। আনহাতে, নাট্যকাৰ তাপস তৰুণ শইকীয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপিৰ বঁটা লাভ কৰি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে (National Science Drama Festival) ।

উল্লেখ্য় যে দেশৰ শীৰ্ষ দহখন বিজ্ঞান নাটকৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ বলমা চি কে বি হাইস্কুলৰ নাট্য দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Balama CKB High School in Jorhat )। দেওবাৰে সন্ধিয়া উক্ত নাট্য দলটো টীয়কত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা ব্যক্তি বিশেষে টীয়কস্থিত অসম ৰাজ্যিক বাছ আস্থানৰ সমীপত আদৰণি জনায় । কেইবাটাও দল- সংগঠনে এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি দলটোৰ সফলতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । উক্ত অনুস্থানত টীয়কৰ অন্যতম সামাজিক অনুষ্ঠান অৰ্নিবান সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ হৈ নাট্যকৰ্মী ৰমেন শৰ্মা আৰু শিক্ষাবিদ হিমেন ভট্টাচাৰ্যই দলটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ।

আনহাতে, উক্ত দলটোক টীয়ক প্ৰেছ ক্লাৱ, অসম নাট্য সন্মিলন টীয়ক শাখা, অসম সাহিত্য সভাৰ টীয়ক শাখা, টীয়ক জাতীয় বিদ্যালয়কে আদি কৰি টীয়কৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানে সম্বৰ্ধনা জনাই অনাগত দিনত আৰু অধিক সফলতা কামনা কৰে । উল্লেখ্য যে এই নাট্য দলটোৰ সদস্য়সকল হৈছে নয়না গগৈ, জিন্টি গগৈ, অনামিকা শইকীয়া, নমিতা শইকীয়া, পূৰ্ণিমা শইকীয়া, শিখামণি চেতিয়া, ৰাজশ্ৰী তামুলী আৰু দিব্যা বৰুৱা ।

ইপিনে, স্বভূমিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰ এই অকৃত্ৰিম মৰম আৰু শুভেচ্ছাই অনাগত দিনবোৰত দলটোক আৰু অধিক দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে নাট্যকাৰ তাপস তৰুণ শইকীয়াই । তেওঁ এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ বিদ্যালয়ৰ লগতে যিসকল শুভাকাংক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

উল্লেখ্য় যে "মানৱ জাতিৰ হিতৰ বাবে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি" শ্ল'গানেৰে এই বছৰৰ বিজ্ঞান ভিত্তিক নাট মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় (Science and technology for benefit of mankind)। ভেকছিনৰ ইতিহাস, মহামাৰী-উপযুক্ত আচৰণৰ গুৰুত্ব, বহনক্ষম বিকাশৰ বাবে তাৎক্ষণিকতা আদি বিষয়ত নাট কেইখন অনুষ্ঠিত হয় । এই নাটসমূহ কস্তুৰবা ৰোডৰ বিশ্বেশ্বৰায় ঔদ্যোগিক আৰু প্ৰযুক্তিগত সংগ্ৰহালয়ত মঞ্চস্থ কৰা হয় (Visvesvaraya Industrial and Technological Museum) ।

