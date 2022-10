যোৰহাট , ২৩ অক্টোবৰ: "সাকো" সাংস্কৃতিক শিল্পী সমাজ নামৰ সমাজিক সংস্থাটোৱে মাজুলী আউনিআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ড৹ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীক "সমাজ সূৰ্য্য বঁটা" প্ৰদান (Pitambar Dev Goswami conferred with Samaj Suryar) কৰে । যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু তাৰকা গৃহৰ (Jorhat Science and Planetarium) প্ৰেক্ষাগৃহত শণিবাৰে সন্ধিয়া সাকো সাংস্কৃতিক শিল্পী সমাজে অনুষ্ঠিত কৰা এক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ভক্তি প্ৰদীপত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।

পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীক সমাজ সূৰ্য্য বঁটা প্ৰদান

উল্লেখ্য় যে সমাজ জীৱনলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তিক সন্মান জনোৱাৰ উপৰিও বঁটা আৰু উপাধি প্ৰদান (awards and titles conferred by Sako) কৰি আহিছে এই সংস্থাটোৱে । উক্ত অনুষ্ঠানতে প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়াক "অগ্নিকণ্ঠ'' উপাধি প্ৰদান (Nitumani Saikia conferred title of 'Agnikantha') কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য (Vice Chancellor of Assam Women's University) ড৹ অজন্তা বৰগোঁহাই ৰাজকোঁৱৰক "সাকো জ্ঞান ৰত্ন","সাকো দীনবন্ধু" জগত চন্দ্ৰ হাজৰিকাক,"শিল্পৰত্ন" পংকজ বৰুৱা গায়নক আৰু বৈষ্ণৱ সাহিত্য ৰত্ন লক্ষীৰাম দুৱৰাক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । অতি আধ্যাত্মিক ভাবে অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানত উন্মোচন কৰা হয় "সাকো" নামেৰে এখনি স্মৃতিগ্ৰন্থ ।

ইপিনে,বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰাধিকাৰ বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মা মৃত্যুত শোক (mourns on death of Bashishtha Dev Sharma) প্ৰকাশ কৰিছে মাজুলী আউনিআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ (Majuli Auniati Satras Satradhikar) পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে । পূৰ্বৰ সৃষ্টিৰাজি তথা কৰ্মৰাজিৰ বিষয়েও সোঁৱৰে পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে । আনহাতে, প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমনি শইকীয়াই বুঢ়াসত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ।

