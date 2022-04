যোৰহাট, 28 এপ্ৰিল : চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান চৰকাৰৰ কনছুল জেনেৰেল জিগমে থিনলে নামগিয়ালে বুধবাৰে যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে (Assam Agricultural University visited by Consul General of Bhutan) ৷ তেওঁ কৃষি শিক্ষা আৰু গৱেষণা তথা সম্প্ৰসাৰণৰ দিশত হোৱা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ সভাগৃহত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দায়িত্ববাহী বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত আয়োজিত উচ্চস্তৰীয় পৰ্যালোচনাখনত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিনিধিজনে সহযোগিতাৰে কৰ্ম সম্পাদনৰ ওপৰত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে ৷ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ বিদ্যুত চন্দন ডেকাৰ পৌৰহিত্যত আয়োজিত হোৱা এই বিশেষ বৈঠকত সকলো দিশ বিবেচনাৰ কৰি বুজাবুজি চুক্তিৰ জৰিয়তে কৃষিৰ সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত কাম কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে (Consul General of Bhutan Express hopes to work on overall management of agriculture) ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শন ভূটানৰ কনছুল জেনেৰেলৰ

বিদেশী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰতিনিধিজনে মূলত কৃষি, উদ্যান শস্য, পশুধন আৰু চাহ খেতিৰ দিশত বিশেষভাৱে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে ৷ লগতে আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়িক সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰতো তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে ।

কাৰিকৰী দিশত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সহযোগিতা কামনা কৰি জিগমে থিনলে নামগিয়ালে জৈৱিক কৃষিৰ জৰিয়তে ভূটানৰ কৃষি অৰ্থনীতিৰ ৰূপান্তৰ ঘটোৱাৰ লগতে কৃষি পৰিৱেশ পৰ্যটনৰ দিশতো সহযোগিতাৰে কাম কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ৷ মূলতঃ পৰ্যটনক বিশেষ প্ৰাধান্য দি প্ৰাকৃতিকভাৱে লাভজনক ব্যৱস্থাৱলী গঢ় দি এক ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

এই অনুষ্ঠানত ভাইচ কনছুল জেনেৰেল মিষ্টাৰ ফুৰপা শ্যেৰিঙয়ে বক্তব্য ৰাখি লাভজনক প্ৰকল্প, নিয়োগ ব্যৱস্থাপনা তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শৈক্ষিক নামভৰ্তিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কৃষি অৰ্থনীতি, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি তথা জীৱন নিৰ্বাহ শৈলীৰ উন্নয়নৰ দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : Joining in TMC in Guwahati: বিশাল জনসভাৰে গুৱাহাটীত তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰদৰ্শন কৰিলে শক্তি

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক তপন গোঁহায়ে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি গৱেষণা সঞ্চালক ড৹ অশোক ভট্টাচাৰ্য, কৃষি বিজ্ঞান গুৰু ড৹ জয়ন্ত ডেকা, সামূহিক বিজ্ঞান গুৰু ড৹ ৰুমা ভট্টাচাৰ্য, সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালক ড৹ প্ৰসন্ন কুমাৰ পাঠক, ছাত্ৰ কল্যাণ সঞ্চালক ড৹ ৰাণা প্ৰতাপ ভূঞা, উত্তৰ-পূৱ জৈৱ প্ৰযুক্তি কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক ড৹ বিদ্যুত কুমাৰ শৰ্মা, সহযোগী কৃষি গৱেষণা সঞ্চালক ড৹ মৃণাল শইকীয়া, যুটীয়া পঞ্জীয়ক ড৹ অনুপ কুমাৰ দাস, নীতিহাবৰ সঞ্চালক ড৹ ডানিছ তামুলী ৷

এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা সকলোৱে বক্তব্য ৰাখি কৃষি আৰু ইয়াৰ অনুষংগিক দিশত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে সহায় সহযোগ আগবঢ়াব পৰা যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ পাচত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰতিনিধিজনে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ বিভিন্ন গৱেষণামূলক প্ৰকল্পসমূহৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি প্ৰযুক্তি উষ্মায়ক কেন্দ্ৰ(নীতিহাব) পৰিদৰ্শন কৰি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ৷ লগতে তেওঁ এই প্ৰকল্পলৈ ভূটানৰ শিক্ষাৰ্থী তথা এই দিশৰ লগত জড়িত সকলক পঠাবৰ বাবে বুজাবুজি চুক্তি কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : বন্ধ কুঠৰীত কিদৰে সময় কটাইছে জিগনেশ মেৱানীয়ে ?