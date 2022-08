যোৰহাট, 18 আগষ্ট: অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খানাপাৰা চৌহদত সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান (উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ক্ষেত্ৰ)ৰ নতুন ভৱন উদ্ধোধন ৷ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান (উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ক্ষেত্ৰ)ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনটো আজি উদ্ধোধন কৰে ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই (New building of educational institution inaugurated by Atul Bora) ৷

উল্লেখ্য যে, ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাম-কাজ পূৰ্বতে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল চৌহদৰ পৰা পৰিচালিত হৈছিল । আজি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত এই নতুন ভৱনটো উদ্বোধনৰ পাছত সকলো ধৰণৰ কাম-কাজ নতুন ভৱনৰ পৰা পৰিচালিত হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে, সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ উত্তৰ পূৱ ভাৰতে দেশৰ পশ্চিমবংগৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ কৃষি, উদ্যান শস্য, পশুপালন, ৰেচম, মীন আদি বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ তথা কৃষিক্ষেত্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।

আজিৰ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ বিদ্যুত চন্দন ডেকা , সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক ড৹ প্ৰদীপ নেওগ, ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সঞ্চালক এচ এম খালিকৰৰৰ লগতে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও বিশেষ বিষয়া, মুৰব্বী অধ্যাপক, গৱেষক বিজ্ঞানী আৰু বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: ডিমা হাছাওৰ লাংটিঙত বীৰ সম্ভোধন ছাত্ৰাবাস উদ্বোধন