যোৰহাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা গোচৰ তৰাৰ অভিযোগ

যোৰহাট,৬ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: জন হিতাৰ্থে জন সেৱাৰ্থে অসম আৰক্ষী(Assam Police) । এই কথা এতিয়া পুৰণি হ'ল নেকি ? কিয়নো এতিয়া যোৰহাট আৰক্ষীত যেন চলিছে একনায়কত্ববাদ(Anarchy in Jorhat Police) । ভূৱা গোচৰ তৰি যুৱতীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে(Allegations of false case against Jorhat police) । আৰক্ষীয়ে তৰা গোচৰ ভুৱা বুলি প্ৰমাণ কৰিলে উচ্চশিক্ষিতা যুৱতীগৰাকীয়ে ।

যোৰহাটৰ বৰহোলা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী উচ্চশিক্ষিত যুৱতী ফাৰহানা আহমেদ আৰু যুৱতীগৰাকী ভাতৃয়ে উত্থাপন কৰিছে এই গোচৰ । কেই বস্তামান ধান চুৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বৰহোলা আৰক্ষীয়ে আনি এক ভুৱা গোচৰ ৰজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উথাপন হৈছে(Young woman arrested in false Case in Jorhat) । আৰক্ষীয়ে উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতী ফাৰহানা আৰু তেওঁ জেষ্ঠ ভ্ৰাতৃ গৰাকীক ওৰে নিশা বৰহোলা থানাত ৰাখি অতি স্বেচ্ছাচাৰিতাৰে আৰক্ষীয়ে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

কিন্তু যি খন গাড়ীত সাত বস্তা ধান চুৰি কৰি অনাৰ যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, কিন্তু সেই খন গাড়ীত সাত বস্তা ধান অনাটো সম্ভৱপৰ নহয় বুলি যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰমাণ সহকাৰে দাঙি ধৰিছে । এইদৰে আৰক্ষীয়ে ভুৱা গোচৰ ৰজু কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতী গৰাকী আৰু তেওঁৰ জেষ্ঠ ভ্ৰাতৃ মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে । এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ২০২২ বৰ্ষৰ ১৭ ডিচেম্বৰত । যুৱতীগৰাকী আৰু যুৱতীগৰাকী ভ্ৰাতৃয়ে ১১ টা দিন কাৰাগাৰত অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছিল ।

কিন্ত লাজ ভয় অপমান বাবে এই ঘটনা লুকুৱাই ৰাখিছিল উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতীগৰাকীয়ে । উল্লেখ্য এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতী আৰু যুৱকজনক ৭ বস্তা ধান চুৰি কৰি অনা অভিযোগ তুলি আৰক্ষীয়ে ভূৱা গোচৰ ৰজু কৰাৰ পিছত এতিয়া অসম আৰক্ষী সততাক লৈ প্ৰশ্ন চিহ্ন অৱতাৰণা হৈছে । যি সময়ত নৱ নিযুক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে(DGP GP Singh) অসম আৰক্ষীক ৰাইজ হকে কাম কৰা আৰু সন্মান সহকাৰে জনসাধাৰণক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । সেই সময়তে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ বিপৰীতে অৱস্থান কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে । এগৰাকী নাৰীক মানসিক কষ্ট দিয়া এইসকল আৰক্ষী বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে লক্ষ্যণীয় হ'ব । আনহাতে এই ঘটনা কোনো ন্যায় সংগত নহয় বুলি যোৰহাট এগৰাকী অধিবক্তাই মত প্ৰকাশ কৰিছে ।

