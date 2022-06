যোৰহাট, ১৬ জুন: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙৰ নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলন সম্পৰ্কীয় মন্তব্যৰ পিছত ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত । বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ(AJYCP protest in Jorhat against massive dam) । প্ৰতিকুল বতৰকো নেওচি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ নেতৃবৰ্গ । ৰাজপথত দাহ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী আৰ কে সিঙৰ পুত্তলিকা(Union Power Minister effigy burnt in Jorhat) ।

যোৰহাটত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ: জ্বলিল কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা

বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে । পূৰ্বতে বিজেপি দলে বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰোতে বিজপি দলেও বিদেশী আৰ্থিক সাহাৰ্য্য লাভ কৰিছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰী সকলে ।

উল্লেখযোগ্য যে গেৰুকামুখ ৰ নদীবান্ধ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰ কে সিঙে বুধবাৰে কৰিছিল বিৰূপ মন্তব্য । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলনত অসমৰ প্ৰতিবাদী সংগঠনসমূহে বিদেশী NGO ফাণ্ডৰ সহায়ত হোৱা বুলি চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিছিল । ইয়াৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ দল-সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠিছিল আৰু তাৰেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহস্পতিবাৰে AJYCP য়ে ৰাজ্যজুৰি কেন্দ্ৰীয়মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।

লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যত পুনৰ ক'ভিডৰ উকমুকনি: 24 ঘন্টাত আক্ৰান্ত 21