টীয়ক, 25 জুলাই : বান বিধ্বস্ত ৰাজ্যখনত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (African swine fever in Assam) । জুৰুলা কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ গাহৰি পালকক । কেইবাখনো জিলাত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে বহু গাহৰি (Pigs died in several Districts of Assam)৷ ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যৰ দুখন জিলাত বন্ধ কৰা হৈছে গাহৰি মাংসৰ বিক্ৰী (Pork Sale ban in two districts of Assam) ।

আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ এটা মাৰাত্মক ভাইৰাছজনিত ব্যাধি । বিগত দুটা বছৰ পূৰ্বে অসম তথা অৰুণাচলত এই ৰোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ ২২ খন জিলাতে ছোৱাইন ফিভাৰৰ পাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে । আনহাতে, ৰোগৰ অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে ৭২ টা স্থান চিহ্নিত কৰা হৈছে ।

ৰাজ্যৰ গাহৰি পালকসকললৈ কৃষক নৱনিধি গগৈৰ বিশেষ পৰামৰ্শ

বৰ্তমান ছোৱাইন ফিভাৰৰ পাদুৰ্ভাৱে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ গাহৰি পালকসকলৰ বাবে এক অশনি সংকেত কঢ়িয়াই অনাৰ সময়তে টীয়কৰ আদৰ্শ কৃষক তথা গাহৰি পালক নৱনিধি গগৈয়ে এই সময়ত সকলো গাহৰি পালকক সংশয়ৰ পৰিৱৰ্তে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

নিজৰ গাহৰি গড়ালটো পৰিস্কাৰ পৰিচন্ন কৰি ৰখাৰ লগতে মহ, মাখি আদি যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে গাহৰি পালকসকলে নিজাববীয়াকৈ কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় নৱনিধি গগৈয়ে ৷ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক ত্বৰান্বিত কৰাত গাহৰি পালকসকলে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰি আদৰ্শ কৃষক গগৈয়ে গাহৰি পালকসকললৈ অহা এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৈতে কৃষকগৰাকীক মোকাবিলা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।

বহিঃৰাজ্যৰ পৰা সৰবৰাহ হৈ থকা গাহৰিৰ দেহত বেমাৰৰ বীজাণু থাকিব পাৰে বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰি গগৈয়ে বহিঃৰাজ্যৰ গাহৰি সৰবৰাহ কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে পৰ্যাপ্ত প্ৰতিষেধক যোগান ধৰাৰ আহ্বান জনায় ।

