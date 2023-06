যোৰহাট, ৬মে: দেশৰ কৃষি শিক্ষা গৱেষণা আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ দিশত আগবঢ়োৱা অতুলনীয় অৱদানৰ বাবে যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Assam Agricultural University ranks at all India level) । ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানিক ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্ক (National Institutional Ranking Framework) ৰেংকিঙত ১৯ সংখ্যক ৰেংকিং লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে । ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে দেশৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ স্থান নিৰ্ধাৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানিক ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্কৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খনে সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত এই স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Ministry of Education Government of India) ।

কৃষি আৰু আনুসংগিক খণ্ডৰ ভিতৰত এই ৰেংকিঙত ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰথম ৰেংকিঙ লাভ কৰিছে । উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত একমাত্ৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েহে এই স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ ৰেংকিঙত বিশ্ববিদ্যালয়খনে ৪১ সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছিল যদিও শেহতীয়া মূল্যায়নত বিশ্ববিদ্যালয়খনে এই স্বীকৃতি লাভ কৰে ।

যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এই সাফল্যৰ বাবে ৰাজ্য শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে টুইটাৰৰ জৰিয়তে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে (Education Minister Ranoj Pegu Twitted) । আনহাতে,সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনে এই স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক- শিক্ষয়িত্ৰী আৰু শিক্ষাৰ্থী সকলৰ মাজত আনন্দৰ বন্যা বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । দেশৰ ৭৪ খন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তালিকাত যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ সংখ্যক স্থান লাভ কৰাত সকলোৱে আদৰণি জনাইছে ।

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

উল্লেখ্য় যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে (Assam Agricultural University) অসমৰ একমাত্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় । ১৯৬৯ চনৰ ১ এপ্ৰিলত যোৰহাটত স্থাপিত হোৱা এই বিশ্ববিদ্যালয়খনে অসমত কৃষি শিক্ষা, গৱেষণা আৰু কৃষি সম্প্ৰসাৰণৰ হকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।

