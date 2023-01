চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ আম আদমী পাৰ্টী

যোৰহাট,৬ জানুৱাৰী: যোৱাটো বছৰৰ শেষৰ দিনটোত দিল্লীত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল ৪ খনকৈ নৱগঠিত জিলাক আকস্মিকভাৱে বিলুপ্তি ঘটাই মহকুমালৈ অৱনমিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত (Districts Abolished in Assam) ৷ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ(Assam cabinet meeting) সিদ্ধান্ত অনুসৰি-বিশ্বনাথ জিলাক পুনৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সৈতে চামিল, হোজাই জিলাক নগাঁও জিলাৰ সৈতে চামিল, বজালী জিলাক বৰপেটা জিলাৰ সৈতে চামিল আৰু তামুলপুৰ জিলাক পুনৰ বাক্সা জিলাৰ সৈতে চামিল কৰা হ’ল(Assam four district remerged) ৷

সমান্তৰালভাৱে দিল্লী কেবিনেট বৈঠকৰ আন এক সিদ্ধান্ত মতে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো গাঁও বা অঞ্চলৰ প্ৰশাসনীয় এলেকাৰ সাল-সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কেবিনেটত(Abolished district in Assam) ৷ চাৰিওখন জিলাৰ লগতে কৰ্তন হোৱা গাঁৱৰ ৰাইজে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতেই গ্ৰহণ কৰিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৷

কেবিনেটে সিদ্ধান্ত অনুসৰি, ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাৰ অন্যন্য গাঁও কাষৰীয়া জিলাত অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ দৰে যোৰহাট জিলাৰ এটা বৃহৎ অংশও গোলাঘাট জিলাত অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হ'ব । ইয়াৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধীতাৰে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছিল যোৰহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চল আৰু বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজ । জিলাখনৰ অন্যান্য দল সংগঠনৰ সমান্তৰালকৈ বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্য্যালয়ৰ সন্মুখত আম আদমী পাৰ্টীৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে(AAP protests over district and village Amalgamation) । লগতে চাৰিখন জিলা বিলুপ্ত কৰাৰ কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে আম আদমী পাৰ্টীৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰি জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে আম আদৰ্মি পাৰ্টিৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে ।

উল্লেখযোগ্য যে, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যোৰহাট জিলাৰ ৩৮ খনকৈ গাঁও আৰু অঞ্চল যোৰহাটৰ পৰাৰ কৰ্তন কৰি গোলাঘাট জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল(38 villages each in Jorhat are included in Golaghat) । তাৰ পিছৰ পৰাই যোৰহাটৰ উক্ত অঞ্চল আৰু গাঁও সমূহত তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল আৰু চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ক্ষোভিত ৰাইজে । ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত সেও মানি ততাতৈয়াকৈ যোৰহাটত উপস্থিত হৈছিল জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ।

মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ কৰ্তন হোৱা গাঁও আৰু অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে জিলাখনৰ আৰ্ৱত ভৱনত এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল । বৈঠকৰ অন্তত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ঘোষণা কৰিছিল যে, বৰ্তমান গোলাঘাটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা যোৰহাটৰ গাঁও সমূহৰ ৰাইজে বিভাগীয় সকলো কাম কাজ যোৰহাট জিলাতে কৰিব পাৰিব । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে এই সংক্ৰান্তত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ।

