স্ব-প্ৰতিভাৰে জিলিকিছে ঋত্বিক ৰোচন বৰুৱা

যোৰহাট,২১ মাৰ্চ: অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই । প্ৰৱল ইচ্ছা শক্তি থাকিলে আৰু প্ৰচুৰ প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী হ'লে কোনো শক্তিয়েই বাধা দিব নোৱাৰে(Child artist from Jorhat) । সেই কথাকেই যেন প্ৰমাণ কৰি আহিছে বহু প্ৰতিভাসম্পন্ন শিশুৱে । তেনে এটি শিশুৱে পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত । ভাইৰেল হৈ পৰা কণমানি শিশুটি হৈছে তিতাবৰৰ । যাৰ প্ৰতিভা দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব ।

কোনোধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোলোৱাকৈ ঢোল, খোল, বাঁহী, পেঁপা, সুতুলি আদিত তুলি যায় এটাৰ পাছত এটাকৈ মধুৰ সুৰ(A child artist plays various musical instruments in Jorhat) । কেৱল বিভিন্ন থলুৱা বাদ্যথলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰই নহয়, বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী কণমানিটিয়ে মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিও(A sculptor child artist from Jorhat) । শিশুটিৰ নাম ঋত্বিক ৰোচন বৰুৱা(Child artist Hrithik Roshan Baruah) । তেওঁ বয়স মাত্ৰ ১১ বছৰ । পশ্চিম তিতাবৰৰ বৰবাম চুঙি অঞ্চলৰ প্ৰতিভাৰ ঋত্বিক ৰোচন বৰুৱাই কলা শিল্পৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোলোৱাকৈ ঘৰতে মোবাইলত ইউটিব ভিডিঅ চাই চাই ছবি অঁকা, ভাস্কৰ্য শিল্প সাধনাৰ লগতে অসমীয়াৰ সংস্কৃতিৰ সম্পদ ঢোল, খোল,পেপা, বাঁহী সুতুলি আদি বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা বাদ্য সুন্দৰকৈ বজাব জানে ।

খুব সুন্দৰকৈ বজোৱাই নহয়, বাঁহী নিজেই প্ৰস্তুত কৰি সপ্ত সুৰৰ বেণু ৰচনা কৰিব পাৰে এই গৰাকী প্ৰতিভাৰ আঁকৰ শিশু ঋত্বিক ৰোচন বৰুৱাই । অঞ্চলতোৰ শিশু সকলৰ আদৰ্শ হৈ পৰা ঋত্বিক ৰোচন বৰুৱাই এতিয়া নিজৰ প্ৰতিভাৰে জগত জিনাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে । আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰিলে হয়তো এই গৰাকী শিশুৱে তিতাবৰেই নহয় সমগ্ৰ অসমলৈ যে এদিন গৌৰব কঢ়িয়াই আনিব সেয়া নিশ্চিত ।

পিছে অভাৱে জুৰুলা কৰা ঋত্বিক ৰোচন বৰুৱাৰ কেতিয়াবা যেন থমকি ৰ'বলগীয়া হয় । এই শিশুটিৰ প্ৰতিভাক যদি বিভাগীয় কৰ্তৃপৰ্ক্ষই গুৰত্ব দি আগৱঢ়ায় লৈ যায় তেতিয়া হ'লে এই শিশুটিয়ে আকাশ চুব পাৰিব সেয়া সহজে অনুমেয় ।

