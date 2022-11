যোৰহাট, ২৭ নৱেম্বৰ: যোৰহাটৰ বৰভেঁটিত ২৫৫ সংখ্যক ন লগোৱা উৎসৱ(255th Na Lagawa Festival in Jorhat Barbetti ) ৷ বৰভেঁটি এই তীৰ্থভূমিত ভকত বৈষ্ণৱে লোণ দান দিলে ভক্তৰ মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি এক জনবিশ্বাস আছে(People beliefs if they donate salt wishes of the devotee are fulfilled) । আজি তীৰ্থভূমি বৰভেটিত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

যোৰহাটৰ পুণ্যতীৰ্থ ভূূমি বৰভেঁটিত আজি ২৫৫ সংখ্যক ন লগোৱা উৎসৱ উছাহ-উদ্দীপনাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় । শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভুজদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই বৰভেঁটিত পৰম্পৰা অনুসৰি চলি আহিছে এই ন লগোৱা উৎসৱ । উল্লেখযোগ্য যে, মায়ামৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পৰম্পৰা অনুসৰি আঘোণ মাহৰ প্ৰথমটো দেওবাৰে পালন কৰি আহিছে এই ন লগোৱা উৎসৱ ।

প্ৰবাদ অনুসৰি এই বৰভেঁটি পুণ্যতীৰ্থত লোণ দান দিলে ভক্তৰ মনৰ আশা পূৰণ হয় আৰু সেইবাবেই আজিৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ সমাৱেশ ঘটে এই বৰভেঁটিত ৷ উল্লেখযোগ্য যে , মায়ামৰা সমাজৰ গুৰু অষ্টভুজ দেৱৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰায় ৮ লাখ ৯০ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱে এচপৰা এচপৰা মাটি আনি যোৰহাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ নিলগৰ মালৌপথাৰ উক্ত স্থানত এটা ভেঁটি নিৰ্মাণ কৰিছিল ।

৮ লাখ ৯০ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱে এচপৰা এচপৰা মাটি দান কৰা তেতিয়াই পৰাই উক্ত স্থানডোখৰ বৰভেঁটি হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰে আৰু দূৰ দূৰনিৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱসকল উক্ত স্থানলৈ আহি ধূপ-নৈবদ্য দিয়াৰ লগতে লোণ দান দি মনৰ আশা পূৰণৰ অৰ্থে সেৱা গ্ৰহণ কৰে । আজি ২৫৫সংখ্যক ন লগোৱা উৎসৱলৈ ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাৰ ভক্ত সকল আহি বৰভেটিত সেৱা গ্ৰহণ কৰে।

আজি বৰভেঁটি এই তীৰ্থভূমিত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা দেখা পোৱা গ'ল ।

