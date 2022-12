ASPWU ৰ কৰ্মবিৰতিত স্থৱিৰ যোৰহাট বিদ্যুৎ ভৱনৰ কামকাজ

যোৰহাট,২৭ ডিচেম্বৰ: অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ(Assam Power Distribution Company Limited) অধীনস্থ আসাম ষ্টেট পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে সমগ্ৰ অসমতে মঙলবাৰে ২৪ ঘন্টীয়া কলম আৰু সজুলি বন্ধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে (Assam State Power Workers Union Protest in Assam)। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে যোৰহাটতো যোৰহাট বিদুৎ ভৱনত আসাম ষ্টেট পাৱাৰ ৱৰ্কাচ ইউনিয়নে ২৪ ঘন্টীয় কৰ্মবিৰতি পালন কৰে(24 Hours Strike by Assam State Power Workers Union in Jorhat) ।

কৰ্মচাৰী সকলৰ কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰে যোৰহাট বিদুৎ ভৱনৰ সকলো কাম কাজ । সকলো শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে বন্ধ কৰি ৰখা পদোন্নতি তৎকালিনভাৱে পুনৰ আৰম্ভ কৰা, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত সহায়কসকলৰ ৩ বছৰত, উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ নথকাসকলৰ ৫ বছৰত আৰু অকাৰিকৰী কৰ্মচাৰীক প্ৰথম পদোন্নতি ৫ বছৰৰ ভিতৰত আদায় দিয়াৰ দাবীৰে ৰূপায়ণ কৰা হয় এই কৰ্মবিৰতি(ASPWU 24 hours strike in Teok) ।

লগতে দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰৱতী পদোন্নতিসমূহ সুনিশ্চিত কৰা, দুবছৰীয়া সহায়ক সকলৰ প্ৰশিক্ষণ তথা প্ৰৱেচনৰ ম্যাদ ২০০৫ চনৰ পৰাৰ এবছৰীয়া কৰা আৰু বকেয়া আদায় দিয়া, নগদবিহীন উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা, পেঞ্চনাৰসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা, বন্ধৰ দিনত কাম কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

সমান্তৰালভাৱে MRBC/OCFA কৰ্মচাৰীসকলক Alowance দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, অস্থায়ী কৰ্মচাৰী সকলৰ স্থায়ীকৰণকে ধৰি সকলো সমস্যা সমাধান কৰা, সেৱা হাতপুথি প্ৰৱৰ্তন কৰা ৩৩/১১ কেভি নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষসমুহৰ ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰক, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰৱহন আৰু বিতৰণ কোম্পানীসমুহ আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰক, বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰক আদি দাবীক লৈ যোৰহাট বিদ্যুৎ ভৱনত কমচাৰী সকলে ২৪ ঘন্টীয় কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ।

এই সকল কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰি কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এইসকল কৰ্মচাৰীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা চিন্তা নকৰিলে । মাথো তেওঁলোকক প্ৰতাৰণাৰে আভুৱা ভাৰি থাকিলে । ফলত এইসকল বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কমচাৰীয়ে বিদ্যুৎ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।

যদি অনাগত সময়ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এইসকল কৰ্মচাৰীৰ উক্ত দাবীসমূহ পূৰণ নকৰে তেনেহ'লে ইয়াতকৈ অধিক জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলা হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ।বিদ্যুৎ বিভাগৰ এইসকল কৰ্মচাৰীৰ ২৪ ঘন্টীয় কৰ্মবিৰতিত বিদ্যুৎ বিভাগৰ প্ৰায়সমুহ কাম-কাজ স্থবিৰ হৈ পৰিছে । উল্লেখযোগ্য যে বিগত সময়চোৱাতো আসাম ষ্টেট পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্চ ইউনিয়নে নিজৰ দাবীক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।

