যোৰহাট, ২৫ ফেব্ৰুৱাৰী : শনিবাৰে বিয়লি ৪ বজাৰ লগে লগে সামৰণি পৰিল নাগালেণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ অভিযান (Nagaland election campaign Ended) ৷ ইতিমধ্যে ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত নাগালেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগ (Nagaland Election 2023) । দেওবাৰে ইভিএম আৰু বিভিন্ন সা-সঁজুলি লৈ নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকল ৰাওনা হ’ব নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ (Nagaland polls 2023) ।

ইফালে নিজৰ বহুমূলীয়া ভোট নিজৰ পছন্দ প্ৰাৰ্থীক প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে নাগালেণ্ডৰ ভোটাৰ ৰাইজ ৷ তথ্য অনুসৰি, এইবাৰ ২৩১৫ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সাজু কৰা হৈছে ৷ মুঠ ১৩ লাখ ১৬ হাজাৰ ৬৪ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব সৰ্বমুঠ ১৮৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ৷ ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা ৰাজ্যখনৰ ৫৯ টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন (Nagaland assembly polls) । আনহাতে ৩১ নং অকুলুটু সমষ্টিত BJP ৰ প্ৰাৰ্থী কহেতু কিনিমিয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে জয়লাভ কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, পাহৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনত এন ডি পি পি আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী (PM Narendra Modi election campaign in Nagaland), কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদ্বয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কিৰেণ ৰিজুজুৰ লগতে নেডা আহ্বায়ক তথা অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো (Assam CM Himanta Biswa sarma in Nagaland) প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

কংগ্ৰেছৰ হৈ কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত ক্ৰমে জয়ৰাম ৰমেশ আৰু শশী থাৰুৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এইবাৰ নিৰ্বাচনত শাসকীয় এন ডি পি পি আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ লগতে আঞ্চলিক দল এন পি এফ মাজত মূল প্ৰতিদ্বন্দিতা হ’ব বুলি নিৰ্বাচনী বিশ্লেষকসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে (Nagaland polls 2023) ।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে, নাগালেণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত ইতিমধ্যে ১৪৪ ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে । শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীও নিয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে (Campaign for Nagaland Assembly election ends)।

