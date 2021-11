ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হ'ল গণ প্ৰহাৰৰ ঘটনা (Mob lynching in Jorhat)। এইবাৰ দিন দুপৰতে যোৰহাট চহৰত মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা এজন আছু নেতাক (AASU leader killed in Jorhat)৷

গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল যোৰহাটৰ গণ প্ৰহাৰৰ মূল অভিযুক্ত (Jorhat mob lynching main accused arrested) ৷ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক’লা ল’ৰা ওৰফে নীৰজ দাসক ৷

বৰপেটাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হ’ল বনকৰ্মী (Wild Elephant attack at Barpeta) ৷ বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকজান সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা অহা দুটা হাতীয়ে বৰপেটাত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ দিনটো বৰপেটাৰ কাষৰ মৰানদীত আশ্ৰয় লৈ জনাঞ্চললৈ ওলাই অহাৰ সময়তে হাতী দুটাৰ সন্মুখত পৰে বনকৰ্মী কন্দৰ্প দাস (Forest man attacked by wild elephant at Barpeta)৷ ইয়াৰ পিছতে বনকৰ্মীগৰাকীক দলিয়াই দিয়ে এটা হাতীয়ে ৷ আঘাতপ্ৰাপ্ত বনকৰ্মীগৰাকীক বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷

কয়লা ব্যৱসায়ক বৈধতা প্ৰদানৰ বাবে তৎপৰ হৈছে চৰকাৰ (Assam government gearing up to legalize coal business ) ৷ ৰাজ্যৰ দুহেজাৰ ব্যৱসায়ীক ভূ-তত্ব আৰু খনিজ সঞ্চালকালয়ে প্ৰদান কৰিব কয়লা বেপাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ ।

ৰাজ্যত এশ শতাংশ ক’ভিড ভেকচিন প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে ‘‘হৰ ঘৰ দস্তক’’ অভিযান(Har ghar dastak mission in Assam) ৷ এই অভিযান সফল কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাত ভাগে ভাগে বিষয়া-কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণকো এই অভিযানত হাত উজান দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰে ৷

কা' আন্দোলন(Anti CAA movement in Assam) আৰম্ভ কৰাৰ সম্পৰ্কত বৰপেটাত ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ মন্তব্য ৷ ৰাইজক কা' লাগে নে নালাগে এই সন্দৰ্ভত অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তই লৈছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী গৰাকীৰ ৷ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ভোটৰ জৰিয়তে ৰাইজে সিদ্ধান্ত দিছে বুলিও মন্তব্য কৰে তেওঁ(BJP has created record in elcetion despite of CAA) ৷ কা'আন্দোলনৰ অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিৰ মাজতো নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৰেকৰ্ড গঢ়িছে বুলিও কয় দাসে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 'মন কী বাত'ত মেঘালয়ৰ উমনগোট নদীৰ প্ৰসংগ(Umngot river of Meghalaya in Man Ki Baat ) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰেড চাংমাৰ (Conrad Changma thanks PM Modi) ৷

সাধাৰণ কাপোৰৰ মাস্কে ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে । ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে গুৱাহাটী আই আই টি (IIT Guwahati)য়ে উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে ক'ভিড প্ৰতিৰোধী আৱৰণ (Covid Resistant Mask) ৷

পৌৰ নিগমৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চ(Trade License of Guwahati Municipal Corporation) নোহোৱাকৈ অবৈধভাৱে ব্যৱসায়ী চলাই থকা ৪ খন হোটেল, ল’জ আৰু ৰেষ্টুৰা(GMC drive against illegal Hotel, Lodge and Restaurant)ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নিগমৰ ৷ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানকেইখনৰ পৰা 12 হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা আদায় পৌৰ নিগমৰ ।

জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী সাহিত্যিক ড৹ মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে 2011 চনৰ 29 নৱেম্বৰত ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল ৷ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ দিনে সোমবাৰে 10 বছৰ অতিক্ৰম কৰে ৷ মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান অতুলনীয় ৷ সাহিত্যিকগৰাকীৰ দশম মৃত্যু তিথি (Death anniversary of Mamoni Raisom Goswami)ত তেখেতক সোঁৱৰণ কৰি শেহতীয়াকৈ অসমীয়া আৰু বাঙালী ভাষাক লৈ হোৱা বিতৰ্ক(Assamese Language controversy) সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসম সাহিত্য সভা(Assam Sahitya Sabha reaction on language controversy)ই ৷