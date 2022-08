গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জ্যোতি চিত্ৰবনত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা Audio visual hub টো মুকলি কৰে (Audio visual hub inauguration in Jyoti chitraban )।

এতিয়াৰ পৰা যিসকল অভিভাৱকৰ ফোন অথবা গুগল একাউণ্ট তথা গেলাৰীত নিজ শিশুৰ নগ্ন অথবা আপত্তিজনক ফটো থাকে সেইসমূহ একাউণ্ট অথবা ফোনত গুগলে কঠোৰ নজৰ ৰখাৰ লগতে একাউণ্টসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হ’ব (potential abuse over nude photos of kids )৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাইত 'কেডেন্স' (Kadanse in Arunachal Pradesh Namsai) নামৰ এক অনুষ্ঠানত, 'চৌফা-প্লেং-লু : দ্য শদিয়া গোঁহাই', 1839 চনৰ টাই খামতি বিদ্ৰোহৰ কাহিনী আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ (Azadi ka Amrit Mahotsav) উদযাপনৰ অংশ হিচাবে প্ৰদৰ্শন আৰু ৰিকেন নগলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অৰুণাচলৰ অখ্যাত নায়কসকলক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় ।

লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিটি স্কেনৰ নামত দালালি (Lakhimpur medical college controversy) ৷ চিটি স্কেনৰ নামত ৰোগীৰ পৰা 1600 টকা লৈ 2 টেকনিচিয়ানে হ’বলগীয়া হ’ল নিলম্বন (Technicians suspended LMCH for taking money)৷

উন্নয়ণৰ শ্লোগানেৰে স্মাৰ্ট চিটি গঢ়াৰ সংকল্প লোৱা চৰকাৰৰ উন্নয়ণ ফ্লপ শ্ব'ত পৰিণত(Many problems of Guwahati have not been solved)। কোটি কোটি টকা খৰছ কৰাৰ পাছতো নজ্বলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ষ্ট্ৰীট লাইট(Even after spending crores of rupees street lights donot go on) । যাৰ ফলত সঘনে সংঘটিত হৈছে বহু পথ দুৰ্ঘটনা ।

পুনৰ ৰাজ্যত বন‍্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন লোক(Man killed by elephant attack) ৷ কলিয়াবৰত হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত ৰবিবাৰে নিশা মৃত্যু ঘটে লোকজনৰ । কেলিডেনৰ লক্ষীবস্তিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । নিহত লোকজন ভীমসেন খলকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । নিশা প্ৰায় ১১ বজাত বনৰীয়া হাতীটো বস্তিৰ পৰা খেদিবলৈ যাওঁতেই খেতি পথাৰতে ভীমসেনক বনৰীয়া হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰে আৰু থিতাতে মৃত্যু হয় ভীমসেনৰ ।

অসমীয়া ছবি জগত আৰু ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠীয়ে ভগৱানক বিকৃত ৰূপ দি নাট ৰচনা কৰাৰ অভিযোগত সৰৱ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ, অসম (Vishwa Hindu Parishad Assam accused of distorting God) । নাট্যগোষ্ঠী তথা নাট্যকাৰ-প্ৰযোজকক নলবাৰীত সংবাদমেলযোগে সকীয়নি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ ।

ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন জিলাত চলিছে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী। ইয়াৰ মাজতে নাহৰকটীয়াত কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ নেতাই পিন্ধিলে গেৰুৱা বসন(BJP joining Program in Naharkatia)। সমষ্টিটোৰ জয়পুৰত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল বিজেপিৰ বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী। দলীয় ভেঁটি শক্তিশালী কৰিবলৈ তৎপৰতাৰে কাম কৰিছে বিজেপিয়ে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ কোনো সমষ্টিত যাতে আন দলে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপিয়ে।

"কা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে, আমি সুখী ৷ মোৰ ঘৰৰ প্ৰতিচপৰা ইটাই অসম আন্দোলনৰ কথা কয় ৷ সেই সময়ৰ অসম আন্দোলনৰ কথা মই মোৰ দেউতাৰ মুখত শুনো ৷ অসম নামৰ জাতি, অসম নামৰ মা জনীক বেৰি ৰখা হাজাৰটা বেৰিকেটক গুৰিয়াই ভাঙি পেলাব লাগিব ৷ খিলঞ্জীয়া লোকক কা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লোৱাটো বিচাৰিছো ৷ কা হৈছে জাতীয় জীৱনৰ ভাবুকি ৷ কা আন্দোলন কাৰো ব্যক্তিগত বা পৈতৃক সম্পত্তি নহয় ৷" কা’ আন্দোলনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ক লৈ শিৱসাগৰত এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই (Srinkhal Chaliha comment on CAA Protest) ৷

শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পত্ৰক লৈ মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ (Pradyut Bordoloi comments on letter of education minister) । শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ পত্ৰক একপ্ৰকাৰ সমৰ্থন কংগ্ৰেছী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ।