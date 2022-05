দেশৰ গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তেওঁৰ দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণ(Minister Amit Shah in Assam on two day tour) ৰ প্ৰথম দিনাই ভাৰত-বাংলা সীমান্তৰ মানকাচৰত থকা ব’ৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ’ৰ্চ (BSF) ৰ শিবিৰত উপস্থিত(Amit Shah visits Indo Bangla border) হোৱা কাৰ্য লক্ষণীয় বুলি বিবেচিত হৈছে ৷ গৃহ মন্ত্ৰীৰ সীমান্তত পদাৰ্পণে সীমান্তৰ চোৰাং কাৰবাৰক লৈ কেতবোৰ নতুন আৰু কঠোৰ সিদ্ধান্ত পোহৰলৈ আনিব বুলি চৰ্চিত হৈছে ৷

কাইলৈ অৰ্থাৎ 11 মে’ৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হ’ব লখিমপুৰ গুৱাহাটীৰ মাজত চলা ফ্লাইবিগৰ যাত্ৰীবাহী বিমান সেৱা (Flybig Flight withdrew from May 11, 2022) । সুচাৰুৰূপে চলি থকা এই বিমান সেৱা চৰকাৰে কিয় বন্ধ কৰি দিবলৈ লৈছে সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া বিভিন্ন মহলত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷

পাঞ্জাৱৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ'ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সোমবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণ (Blast in Punjab Intelligence Bureau office)। ৰকেট সদৃশ কোনো বস্তুৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণ কৰা হৈছে । অৱশ্যে, এই বিস্ফোৰণত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই । আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত ।

বৰপেটাৰোডত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নৱ শৰণীয়া(MP Naba Kumar Sarania visits Barpeta road) ৷ সাংসদগৰাকীয়ে কেইবাটাও বিষয়ত কৰে মন্তব্য ৷ তাৰ ভিতৰত আম আদমী পাৰ্টী আৰু পুনৰায় বিটিআৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী(Reaction of MP Naba Kumar Sarania on Hagrama Mohilary) নেতৃত্বাধীন বিপিএফ চৰকাৰে ক্ষমতাৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হোৱা সম্পৰ্কে কৰা মন্তব্যসমূহ আছিল অন্যতম ৷

ডিমা হাছাওত সংঘটিত হোৱা এক অগ্নিকাণ্ড(Massive fire at Dima Hasao) ত চাৰখাৰ হয় চাৰিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ৷ মঙলবাৰে কাহিলিপুৱাতে নিম্ন হাফলঙত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড(Fire breaks out at lower haflong)ৰ ঘটনা ৷ জুইৰ লেলিহান শিখা অঞ্চলটোত বিয়পি পৰাৰ পূৰ্বেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ৷

২০২২ৰ পুলিৎজাৰ বঁটা প্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে (Pulitzer Prize 2022)। ভাৰতৰ কেইবাগৰাকী সাংবাদিকে এই বঁটা লাভ কৰিছে । ইউক্ৰেইনৰ সাংবাদিকসকলক ২০২২ চনৰ পুলিৎজাৰ বঁটা বিশেষ উদ্ধৃতিৰে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে । ৬ জানুৱাৰীৰ কেপিটলত হোৱা আক্ৰমণ, আফগানিস্তানৰ সংকট আৰু ফ্লৰিডাত চাৰ্ফচাইড কণ্ডোমিনিয়ামৰ ধ্বংসৰ বাতৰি সংগ্ৰহক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

জেমছ্ কেমেৰুণৰ পৰিচালিত ‘অৱতাৰ:দ্য় ৱে অৱ্ ৱাটাৰ’ৰ টিজাৰ মুকলি কৰা হৈছে (Avatar 2 trailer) ৷ টুৱেণ্টিথ্ চেঞ্চুৰী ষ্টুডিঅ’জৰ এই বহু প্ৰতীক্ষিত ছবিখন চলিত বৰ্ৰষৰ ১৬ ডিচেম্বৰত ইংৰাজী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, কানাড়া আৰু মালায়ালম ভাষাত মুক্তি লাভ কৰিব (Avatar 2 release date)।

আজি ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ এবছৰীয়া বৰ্ষপুৰ্তি(First anniversary of BJP government) ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰৰ এবছৰীয়া বৰ্ষপুৰ্তি অনুষ্ঠানত ৷ তাৰ বিপৰীতে প্ৰাক্তন বনমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা এতোৱা মুণ্ডা(Former minister Atua munda criticize BJP government) ই এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

ত্ৰিপুৰাৰ বাহাদুৰপাৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ মিজোৰামৰ এজন জোৱানৰ মৃতদেহ ৷ মিজোৰামৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ আৰক্ষীৰ চতুৰ্থ বেটেলিয়নৰ(Mizoram Indian Reserve Police 4th Battalion) কনিষ্টবল মৃত জোৱানজন ৷ জোৱানজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে আইনী প্ৰক্ৰিয়া মৃতদেহটো চমজাই দিয়ে পৰিয়ালৰ লোকক ৷

বিশাখাপট্টনমৰ পৰা নাৱেৰে ওড়িশালৈ আহি থকা কেইগৰাকীমান মাছমৰীয়া সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰচণ্ড ঢৌৰ বাবে সাগৰৰ মাজতে আৱদ্ধ হৈ পৰে ৷ এই তথ্য লাভ কৰাৰ পাচতে আটাইকেইজন মাছমৰীয়াক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে (Fisherman airlifted from mid sea) ৷