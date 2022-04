হোজাই, 13 এপ্ৰিল : ডবকাত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Doboka) ৷ এই পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত শিশু-মহিলাসহ চাৰিজন লোক থিতাতে নিহত হয় ৷ ডবকাৰ চাৰিলেনযুক্ত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটিত এক চঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

ঘটনা অনুসৰি, গুৱাহাটীৰ পৰা ডবকা অভিমুখে আহি থকা AS01AW 4613 নম্বৰৰ ইন’ভা গাড়ী এখনে ডবকাৰ ভেলৌগুৰি পাৱাৰগ্ৰীডৰ সন্মুখত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে ৷ এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত শিশুৰ লগতে মহিলাসহ চাৰিজন লোক নিহত হয় (Four persons died in a road accident ) ৷ লগতে 6 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (6 injured in road accident) ৷ ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত নিহত আৰু আহতসকলৰ নাম এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

ডবকাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

ইফালে, দুৰ্ঘটনাটোত আহত লোকসকল স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰি অন্য গাড়ীৰে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এম্বুলেন্সক খবৰ কৰাৰ পাছতো ঘটনাস্থলীত পলমকৈ এম্বুলেন্স উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ৷

