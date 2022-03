নগাঁও, 24 মাৰ্চ : হোজাইত নাহিদ আফ্ৰিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত অথন্তৰ । ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ এক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহি হঠাৎ মঞ্চ এৰিবলগীয়া হ’ল নাহিদ আফ্ৰিনে (Suddenly Nahid Afridin had to leave the stage in Hojai)। তাৰ পাচতেই শিক্ষানুষ্ঠানতখনত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷ তথ্য অনুসৰি, হোজাই জিলাৰ ডবকা হাজী আনফৰ আলী কলেজত বুধবাৰে আয়োজন কৰা হৈছিল নৱাগত আদৰণি সভা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ ৷

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল সংগীত শিল্পী নাহিদ আফ্ৰিনক ৷ নাহিদৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ পুৱাৰে পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এক উলাহৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ ইফালে সময় বাগৰাৰ লগে লগে ন-পুৰণি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমাৱেশ ঘটিছিল কলেজৰ অনুষ্ঠানত ৷ তাৰ পাচতেই কলেজ চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈছিল নাহিদৰ সংগীতানুষ্ঠান ৷ প্ৰায় তিনি-চাৰিটা গান পৰিৱেশন কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে ৷

কিন্তু অনুষ্ঠানটি সুকলমে চলি থকাৰ মাজতে হঠাৎ মঞ্চত প্ৰৱেশ ঘটিল ডবকা আৰক্ষী আৰু বিশাল চিআৰপিএফ বাহিনীৰ ৷ লগে লগে বন্ধ কৰি দিয়া হ’ল সুকলমে চলি থকা নাহিদৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান (Police obstruct Nahid Afrin's program in Hojai) ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, শিক্ষানুষ্ঠাত এই অনুষ্ঠানটি পাতিবৰ বাবে প্ৰশাসনৰ যাৱতীয় অনুমতি নাছিল ৷ সেয়ে বন্ধ কৰি দিয়া হ’ল নাহিদৰ অনুষ্ঠান ৷

নাহিদৰ সংগীতানুষ্ঠানত আৰক্ষীৰ বাধা

লগতে পঢ়ক : তেজপুৰত বলীউডৰ দুই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পুনম ঢিলন আৰু জিনাত আমন

অন্য বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নাহিদৰ গীতৰ অনুষ্ঠানটি বন্ধ কৰি দিয়ে আৰক্ষীয়ে ৷ আনহাতে, কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ মতে, এই অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি লোৱা হৈছিল ৷ কিন্তু কোনো লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে এই অনুষ্ঠানটো বন্ধ কৰি দিয়ে । অৱশ্যে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ সৈতে সহযোগিতা কৰা বুলি দাবী কৰে ।

আনহাতে, ডবকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা চলি থকা সময়ত উচ্চ স্বৰত সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা কাৰ্যৰ ফলত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি দিয়া বুলি মন্তব্য কৰে বিভিন্নজনে । হোজাই জিলা আমছুৰ সভাপতি কবিৰ আহমেদে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে, পৰীক্ষাৰ বাবে হোজাই জিলা প্ৰশাসনে 144 জাৰি কৰা হৈছে ৷

তেনে স্থলত পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়ত উচ্চস্বৰত মাইক বজোৱাই পৰীক্ষাৰ্থীসকলক অসুবিধা দিয়াৰ লগতে জনপ্ৰিয় গায়িকা নাহিদক অপমান কৰাটো গৰিহনাৰ যোগ্য নহয় বুলি দাবী কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, ২০১৭ চনৰ ২৫ মাৰ্চতো হোজাই জিলাৰ উদালীত 'নাহিদ মিউজিকেল নাইট' নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ সেই অনুষ্ঠানকলৈ অৱশ্যে সেই সময়ত এচাম লোকৰ বিৰোধৰ সন্মুখীন হৈছিল শিল্পী নাহিদ আফ্ৰিন ৷

লগতে পঢ়ক : 125 খন পিয়ানোৱে মুখৰিত কৰিব শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ